Американская касса: сиквел «Джокера» не оправдал ожиданий

Сиквел одной из самых успешных и одновременно необычных экранизаций комиксов, ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ, стартовал с $40 млн в домашнем прокате, и даже эта достаточно скромная цифра значительно ниже итоговых прогнозов экспертов. Оценка картины на CinemaScore составила минимальную D. Эксперты видят причины провала в не самом востребованном жанре мюзикла и в негативном «сарафане», начавшем формироваться еще после премьеры фильма на Венецианском кинофестивале.

На вторую строчку бокс-офиса опустился мультфильм ДИКИЙ РОБОТ, потерявший 47,8% от кассы предыдущего уикенда. Суммарно за две недели проката холдовер заработал $64,0 млн.

Бронза на уикенде досталась еще одному холдоверу, фэнтези БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС. В его копилке к вечеру воскресенья было $266 млн.

На четвертой позиции в чарте расположился мультфильм ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО. После трех недель в прокате анимационный перезапуск известной франшизы заработал $47,2 млн.

Замкнул пятерку лидеров хоррор НЕ ГОВОРИ НИКОМУ. Выручка проекта на минувшей неделе добралась до $32,6 млн.

Еще одна новинка уикенда, полнометражная версия популярного YouTube-шоу про паранормальные явления SAM AND COLBY: THE LEGENDS OF PARANORMAL, начала прокат с $1,8 млн.

Также в десятку лучших попал еще один свежий проект – драма БЕЛАЯ ПТИЦА. НОВОЕ ЧУДО, наконец-то добравшаяся до американских кинотеатров. За первый уикенд она освоила $1,5 млн.

Выручка фильма Фрэнсиса Форда Копполы МЕГАЛОПОЛИС обрушилась на втором уикенде на 73,8%. Общая касса проекта составила $6,5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ

07.10.2024 Автор: Максим Острый