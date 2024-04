Американская касса: «Годзилла и Конг: Новая империя» продолжает возглавлять чарт

Блокбастер ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ уверенно сохранил лидерство в американском прокате, заработав за уикенд $31,7 млн. Падение его сборов составило 60,4%, что мягче цифр первого фильма франшизы (-66,8%), однако несколько сильнее показателей проекта КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (-54,4%). Общая касса холдовера достигла $135 млн. Это уже выше итоговых цифр картин ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА ($101 млн) и ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ ($111 млн).

Боевик МАНКИМЭН начал прокат со второго места в чарте и $10,1 млн, в то время как эксперты ожидали от него как минимум $15 млн. Впрочем, картина получила оценку B+ на CinemaScore и 87% «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes, что свидетельствует о потенциальном позитивном «сарафане» и возможности для релиза работать вдолгую.

На третье место опустилась фантастика ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС, потерявшая 42,2% от кассы предыдущего уикенда. Общая выручка ленты выросла до $88,9 млн.

На четвертой позиции расположилась еще одна новинка недели, хоррор ОМЕН. ПЕРВОЕ ЗНАМЕНИЕ. Премьерный уикенд принес ему $8,4 млн, что также несколько уступает нижней границе ожиданий аналитиков ($10 млн). Мощный бренд позволил картине обойти недавний фильм ужасов ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ ($5,3 млн), однако повторить результат перезагрузки 2006 года ($16 млн) ей не удалось. Оценка релиза на CinemaScore составила C.

Замкнул пятерку лидеров мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4, пополнивший свой счет на $7,9 млн. Всего в его активе – $166 млн.

Мелодрама SOMEONE LIKE YOU начала прокат с $3 млн и седьмой строчки чарта. Картина немного уступила драме СЛЕПОЙ ($4,3 млн), выходившей на большие экраны в сентябре прошлого года.

Британская детективная комедия ЗЛОБНЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ПИСЬМА, расширив свою роспись с 5 до 1002 площадок, смогла заработать за второй уикенд $1,6 млн. Это позволило ей занять в таблице восьмую строчку.

