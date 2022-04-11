Американская касса: на старте «Соник 2 в кино» обошел первую часть почти на четверть

Проект СОНИК 2 В КИНО на старте в домашнем прокате сумел заработать $71 млн, обойдя результат первого фильма в премьерный уикенд на 22% ($58 млн).

Вторую строчку чарта занял кинокомикс МОРБИУС, сборы которого упали во второй уикенд на 74%. За выходные релиз заработал $10,2 млн, его общие сборы в американском прокате составляют $57 млн.

Приключенческая комедия ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД заработала в третий прокатный уикенд $9,1 млн, что увеличило суммарные сборы проекта до $68,8 млн.

Еще одна новинка, боевик СКОРАЯ Майкла Бэя, собрала в премьерные выходные $8,7 млн. Замыкает пятерку лидеров кинокомикс БЭТМЕН с Робертом Паттинсоном в главной роли. За выходные релиз заработал $6,5 млн, что увеличило его общий результат за шесть уикендов до $359 млн.

Общая касса минувших выходных составила $118 млн, что на 7% больше результата второго уикенда апреля 2019 года, когда сборы оказались на уровне $111 млн.

11.04.2022 Автор: Виолетта Палий