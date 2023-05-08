Американская касса: «Стражи галактики 3» сместили «Братьев супер Марио в кино» с первого места

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 3, завершение трилогии Marvel/Disney о межпланетной команде авантюристов, стартовали в Северной Америке с $114 млн. Это второй дебют года после СУПЕР БРАТЬЕВ МАРИО В КИНО ($146 млн). Фильм Джеймса Ганна выступил на домашнем рынке хуже прогнозов: аналитики обещали картине не менее $120 млн в первый уикенд. Несмотря на внушительную цифру, третья глава франшизы значительно уступает своей предшественнице, картине СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 2, которая дебютировала со $146 млн в 2017 году. Оригинальные СТРАЖИ в 2014 году собрали на старте $94 млн.

БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО лишились первого места, но по-прежнему демонстрируют высокие сборы. На пятом уикенде работы мультфильм-миллиардер пополнил свою копилку на $18,6 млн. Совокупные заработки киноадаптации видеоигр Nintendo от Universal составили в США и Канаде $518 млн.

Бронза досталась ВОССТАНИЮ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ. Картина с рейтингом R на минувшем уикенде заработала в 3036 кинотеатрах Северной Америки $5,7 млн. Всего на домашнем рынке хоррор Warner Bros. и New Line освоил $54 млн. Напомним, что изначально WBD планировало выпуск картины на стриминговом сервисе Max, а кинотеатральный релиз не предполагался, разве что в качестве промо для цифрового.

За хоррором следует экранизация романа Джуди Блум ТЫ ЗДЕСЬ, БОГ? ЭТО Я, МАРГАРЕТ с $3,4 млн. Киноадаптация американского бестселлера за две недели проката освоила на домашнем рынке $12,6 млн — при том, что студии Lionsgate проект обошелся в $30 млн.

Пятерку замкнул ДЖОН УИК 4, самый успешный фильм жанра в этом году. Уикенд принес боевику с Киану Ривзом $2,4 млн, всего в кинотеатрах США и Канады на него купили билетов на сумму $180 млн.

Единственной новинкой уикенда, попавшей в первую десятку по сборам, стала мелодрама ЛЮБИ СНОВА. Лента с Приянкой Чопрой, Сэмом Хьюэном и Селин Дион на старте освоила $2,2 млн.

08.05.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов