Американская касса: «Очень страшное кино 6» установило новый рекорд для франшизы

Paramount и Miramax получили один из главных сюрпризов года. ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6 стартовало с $55 млн, установив новый рекорд франшизы и превзойдя достижение третьей части ($49,7 млн в 2006 году). Ключевым фактором успеха стало возвращение братьев Уайанс и главных звезд классических частей – Анны Фэрис и Реджины Холл. Зрительские оценки оказались не выдающимися, но вполне рабочими для жанра. Картина получила CinemaScore C+, повторив результат четвертой части. При этом в опросах PostTrak релиз заработал 63% рекомендаций к просмотру, что говорит о достаточно устойчивом «сарафанном» эффекте.

Если для Paramount выходные стали триумфом, то для Amazon MGM старт ВЛАСТЕЛИНОВ ВСЕЛЕННОЙ оставил больше вопросов, чем ответов. Фантастический экшн стартовал с результатом $29,3 млн, что соответствует нижней границе прогнозов, но выглядит слабым показателем для проекта стоимостью около $170 млн без учета маркетинговых расходов. Оценки зрителей оказались лучше, чем можно было ожидать по стартовым сборам. Фильм получил CinemaScore B, а в опросах PostTrak заработал 64% рекомендаций. Однако проблема заключается именно в составе аудитории. Amazon и Mattel рассчитывали познакомить с франшизой новое поколение зрителей, но пока основной интерес проявляют поклонники оригинального мультсериала 1980-х годов.

Феноменальный интернет-хоррор от A24 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ пережил ожидаемое резкое падение после рекордного старта. Во второй уикенд сборы сократились на 68,1%, однако даже такой спад позволил фильму сохранить третье место с результатом $25,9 млн. Несмотря на тяжелое снижение, положение картины остается исключительно сильным. Североамериканская касса достигла $135 млн. Проект уже стал самым кассовым релизом A24 за всю историю международного проката, обойдя предыдущего рекордсмена МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНОГО ($191 млн).

Главным феноменом устойчивости сезона остается психологический триллер Focus Features ОБСЕССИЯ. В четвертый уикенд проката релиз потерял всего 6,6%, заработав еще $25,6 млн. Сейчас североамериканская касса достигла $152 млн. Уже на этой неделе мировые сборы должны превысить отметку в $200 млн.

Пятое место занял анимационный проект Fathom Entertainment УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЦИРК, собравший $19,5 млн с учетом предпоказов. Мультфильм основан на популярном веб-сериале, который приобрел огромную аудиторию благодаря YouTube и социальным сетям. В отличие от большинства традиционных анимационных релизов, картина пришла в кинотеатры уже с многомиллионной фан-базой.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6

08.06.2026 Автор: Дмитрий Некрасов