Американская касса: «Гадкий я 4» возглавил прокат

На смену ГОЛОВОЛОМКЕ 2 в американском прокате пришел еще один мультфильм – ГАДКИЙ Я 4. Стартовые сборы новинки – $75 млн за традиционный уикенд – не поставили рекорда, но оправдали ожидания аналитиков. Проект получил оценку А на CinemaScore и 90% «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes. Критики оказались строже и оценили новинку всего на 53%. С учетом старта в среду ГАДКИЙ Я 4 сумел освоить внушительные $123 млн.

Лидер предыдущих недель, ГОЛОВОЛОМКА 2, потерял 47,8% от выручки прошлого уикенда. На данный момент американская касса мультфильма достигла уже $554 млн.

Касса фантастического хоррора ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ уменьшилась на 59,8%. Это самое большое проседание на второй неделе среди трех фильмов франшизы. Лента заработала за уикенд $21 млн, а общая касса в США выросла до $94,4 млн.

С четвертого места стартовал киноманский слэшер МАКСИН ХХХ. Завершающий фильм трилогии Тая Уэста показал лучший старт внутри франшизы. Оценка ленты на Rotten Tomatoes составила 75% «свежести», а на CinemaScore – B.

Замкнул пятерку лидеров экшн ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА. Сборы боевика в домашнем прокате выросли до $177 млн.

Сразу на три строчки в таблице опустился вестерн ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1. Работа Кевина Костнера снизила темпы сборов на 50,4% и на второй неделе собрала всего $5,5 млн, доведя общую кассу до $22,2 млн.

С седьмой позиции стартовала новинка SOUND OF HOPE: THE STORY OF POSSUM TROT. Основанный на реальной истории проект собрал на старте $3,2 млн и получил оценку А+ на CinemaScore.

Восьмое место заняло фэнтези из Индии КАЛКИ, 2898 ГОД НАШЕЙ ЭРЫ. Общая касса к концу второй недели увеличилась до $7,3 млн.

Замкнул десятку новый фильм Йоргоса Лантимоса ВИДЫ ДОБРОТЫ. При росте росписи с 490 до 920 площадок падение сборов составило 45,5%. В копилке проекта в общей сложности – $3,8 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГАДКИЙ Я 4

08.07.2024 Автор: Вероника Cкурихина