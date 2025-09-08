Американская касса: четвертое «Заклятие» показало стартовый рекорд для франшизы

Стоило сезону блокбастеров в США завершиться, как в прокате появился новый хит. Хоррор ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД собрал $83 млн за уикенд. Результат фильма – это новый рекорд для киновселенной, созданной Джеймсом Ваном. До этого максимум на старте был у ПРОКЛЯТИЯ МОНАХИНИ ($53,8 млн). Критики приняли квадриквел так же прохладно, как и предыдущую часть: рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составил 56%. По опросам CinemaScore новинка получила самую низкую для франшизы оценку B, хотя для фильма ужасов это достаточно высокий показатель.

Второе место чарта заняла киноверсия знаменитого бродвейского мюзикла ГАМИЛЬТОН, которую выпустили в традиционный прокат в честь 10-летнего юбилея первоисточника. За три дня картина заполучила $10 млн, что можно считать отличным результатом для проекта, уже несколько лет доступного онлайн на Disney+.

Несмотря на мощный старт ЗАКЛЯТИЯ, уверенно держится в прокате другой хоррор, ОРУДИЯ. Картина записала на свой счет еще $5,4 млн в свой пятый уикенд. Падение сборов составило 48,7%. Тотал «сарафанного» хита, лидировавшего в американском прокате в течение четырех недель, вырос до $143 млн.

Неплохую динамику демонстрирует и комедия ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2. По сравнению с предыдущим уикендом фильм потерял 43,7% бокс-офиса. Картина добавила в свою копилку $3,8 млн, увеличив свой тотал до $87,8 млн.

Топ-5 замкнул криминальный триллер ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ, касса которого на втором уикенде обрушилась на 59,2%. Прошедший уикенд принес ленте Даррена Аронофски $3,2 млн, общая выручка составила $12,8 млн.

Сборы комедии СУПРУГИ РОУЗ на втором уикенде сократились до $2,8 млн, на 55,3%. Общие сборы проекта составили $12,3 млн.

Ориентированный на религиозную аудиторию мультфильм СВЕТ МИРА заработал $2,4 млн за дебютный уикенд. Проект создан независимой организацией The Salvation Poem Project. По опросам CinemaScore, картина получила высокую оценку A от зрителей.

Фото: кадр из фильма ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД

08.09.2025 Автор: Дмитрий Некрасов