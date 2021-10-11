Американская касса: «Не время умирать» занимает первую позицию

Новая часть франшизы о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ стартовала в домашнем прокате с $56 млн. Это четвертый результат среди всех фильмов об агенте 007: лучше показали себя 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» ($88,3 млн), 007: СПЕКТР ($70,4 млн) и КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ ($67,5 млн). При этом важно отметить, что на данный момент открыты только 88% кинотеатров в США и Канаде.

К концу понедельника кинокомикс ВЕНОМ 2 соберет 146,5 млн, что больше, чем у оригинального фильма — за 11 дней первая часть собрала 144,9 млн. Также падение сборов у проекта с Томом Харди во второй уикенд составило 64%, что объясняется жесткой конкуренцией с Джеймсом Бондом. Для сравнения, ФОРСАЖ 9 и ЧЕРНАЯ ВДОВА просели по кассе во вторые выходные на 67% и 68% без каких-либо соревнований с другими блокбастерами.

Третье место в рейтинге домашнего бокс-офиса заняла СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР. Мультфильм, который прокатывается второй уикенд, заработал 10 млн (падение на 64%), суммарная касса увеличилась до 31,1 млн. Следом идет ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ, который собрал 4,2 млн на шестой неделе. В общей сложности в домашнем прокате кинокомикс заработал $212,5 млн.

Замыкают пятерку лидеров МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА – приквел сериала «Клан Сопрано» собрал $1,45 млн, увеличив общую кассу до $7,4 млн.

11.10.2021 Автор: Виолетта Палий