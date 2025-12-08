Американская касса: сиквел «Пяти ночей с Фредди» сместил «Зверополис 2» с вершины

Фильм ужасов ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ 2 заработал на старте в домашнем прокате $63 млн. Это новый рекорд для следующего за Днем благодарения уикенда. Посетители первых сеансов поставили сиквелу среднюю оценку B против более высокой A- у первого части франшизы. Рекомендовать картину к просмотру готовы 71% зрителей.

Бокс-офис мультфильма ЗВЕРОПОЛИС 2 на втором уикенде упал на 57,1%. По итогам двух недель проката тотал сиквела вырос до $220 млн.

Еще хуже в плане динамики дела у сказочного мюзикла ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2, сборы которого рухнули сразу на 72,9%. Проект добавил в свою копилку $16,8 млн, а всего у него на счету $297 млн.

С четвертого места стартовало аниме МАГИЧЕСКАЯ БИТВА: КАЗНЬ, которое заполучило $10,2 млн. Это неплохой результат для релиза, расписанного примерно на 1800 кинотеатров. Опросы PostTrak дают новинке 78% положительных оценок, 63% зрителей готовы рекомендовать аниме к просмотру родственникам и друзьям.

Замкнул первую пятерку триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3. Его общая выручка достигла $55,3 млн.

Смонтированная в один четырехчасовой фильм дилогия Квентина Тарантино УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ собрала $3,3 млн. Согласно опросам CinemaScore, оценка ленты составила наивысшее оценку А+, а рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes достиг 100%.

На восьмом месте в чарте расположилась драма ГАМНЕТ, увеличившая свою роспись со 119 до 744 кинотеатров и за счет этого пополнившая свою копилку на $2,3 млн. Всего на счету ленты – $4,2 млн.

В топ-10 также попал индийский боевик СПЕЦИАЛИСТ, заработавший $2 млн всего в 391 кинотеатре. Наработка на сеанс более $5 тысяч оказалась одной из лучших в первой десятке релизов.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ 2

08.12.2025 Автор: Дмитрий Некрасов