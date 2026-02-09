Американская касса: Супербоул-уикенд оказался одним из самых слабых в году

По данным ComScore, суммарные сборы всех фильмов составили около $61,6 млн – немного выше уикенда двухнедельной давности, когда из‑за снежного шторма закрылись сотни кинотеатров (тогда касса была $55,1 млн). По сравнению с субботой в воскресенье выручка большинства релизов сократилась на уровне 60% – типичный эффект Супербоула. На таком фоне студии больше не рискуют выпускать крупные мейнстрим‑премьеры в подобный уикенд и выбирают нишевые проекты.

Триллер НА ПОМОЩЬ! сохранил лидерство во второй уикенд. Картина Сэма Рэйми заработала около $10 млн при падении на 47,7%. Тотал вырос до $35,8 млн.

Главный новый релиз уикенда – романтическая комедия ХОЛОСТЯК В ИТАЛИИ с Кевином Джеймсом от Angel Studios. Фильм стартовал со второго места с примерно $7,2 млн при очень скромных маркетинговых расходах. Релиз отлично приняли зрители. Оценка CinemaScore – A‑. По данным PostTrak: 82% уверенно рекомендуют к просмотру, 92% позитивных отзывов, 5 звезд по итоговой оценке. Фильм отлично сработал на юге страны, а также на Среднем Западе и в горных штатах.

Хоррор ЖЕЛЕЗНОЕ ЛЕГКОЕ от блогера Markiplier во второй уикенд занял третью строчку с результатом около $6 млн – выручка сократилась на 67%, что ожидаемо для фанатского релиза с низким P&A и мощным стартом. Десятидневная касса, по данным ComScore, достигает $31 млн. Проект остается примером того, как недорогой жанровый фильм с сильной фанатской базой может быстро собрать внушительную сумму без масштабной рекламной кампании.

Концертный фильм STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE от Bleecker Street / Crosswalk занял четвертое место с результатом около $5,6 млн. При этом в пятницу проект лидировал в чарте. Отзывы зрителей крайне позитивные (на Rotten Tomatoes – 100% от аудитории). Форматы IMAX и крупные PLF‑залы обеспечили чуть более половины сборов.

Фильм ужасов ДРАКУЛА на минувшей неделе вышел на больших экранах в США с результатом около $4,5 млн. Это лучший старт для дистрибьютора Vertical. По данным PostTrak: 64% зрителей «точно рекомендуют», средняя оценка – 4 звезды. С учетом международных сборов глобальный бокс‑офис фильма Люка Бессона вырос до $33,2 млн.

Хоррор‑трилогия НЕЗНАКОМЦЫ завершилась слабым финишем: третья часть от Lionsgate стартовала в широком прокате с примерно $3,5 млн, заняв восьмое место. У фильма крайне низкая оценка аудитории: CinemaScore – D (хуже, чем у предыдущих частей: у второй был C‑, у первой – C); по данным PostTrak, лишь 26% зрителей «точно рекомендуют» (один из самых низких показателей). При этом с точки зрения экономики Lionsgate заявляет, что трилогия остается прибыльной: все три части снимались Ренни Харлином одним производственным циклом при заявленном бюджете около $20 млн. Две первые картины уже собрали по миру $70 млн, а маркетинг был минимальным – около $5 млн. Студия рассматривает трилогию как один проект, а основная прибыль ожидается в цифровом PVOD‑окне, где кинотеатральный релиз выполняет роль рекламы.

Во второй уикенд бокс-офис документального фильма о первой леди МЕЛАНИЯ рухнул на 66,8%. Однако для Супербоул‑уикенда такой обвал вполне ожидаем: расширения аудитории в эти дни практически не бывает, а сам фильм изначально был «фанатским» – основная публика пришла на старте.

По данным на 8 февраля, общий бокс-офис в США достиг $749 млн, что на 9,7% выше аналогичного периода 2025 года. Студии по-прежнему избегают крупных запусков в такие «убойные» даты, в то время как небольшие жанровые релизы (ромкомы, хорроры, концертные фильмы) чувствуют себя уверенно даже при скромном маркетинге.

Фото: Кадр из фильма ХОЛОСТЯК В ИТАЛИИ

09.02.2026 Автор: Дмитрий Некрасов