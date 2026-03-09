Американская касса: «Прыгуны» от Pixar возглавили прокат

По итогам уикенда совокупный бокс-офис США и Канады достиг примерно $98 млн, что на 76% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Первое место в североамериканском прокате с результатом $46 млн занял мультфильм ПРЫГУНЫ от Pixar, показав лучший старт оригинального анимационного релиза и оригинального проекта Pixar со времен ТАЙНЫ КОКО, выходившей в 2017 году. Картина стала ключевым драйвером рынка и во многом обеспечила общий рост кассы уикенда. У выходившего в прошлом году мультфильма ЭЛИО на старте было $20,8 млн, у ЭЛЕМЕНТАРНО двумя годами ранее – $29,6 млн, а у ВПЕРЕД – $39,1 млн. Впрочем, последний попал под каток пандемии.

По данным EntTelligence, на мультфильм было продано около 3,4 млн билетов за уикенд, это 43% всего трафика в кинотеатрах. Особенно сильные результаты показали форматы PLF и IMAX, на которые пришлось около 35% сборов, при этом 3D занял 10% кассы. ПРЫГУНЫ получили оценку A по CinemaScore, а также 75% рекомендаций по данным PostTrak, что говорит о сильном «сарафанном радио». Дети до 12 лет дали фильму 90% положительных оценок.

Согласно комментариям рынка, зрители оценили более легкий тон проекта и говорящих животных, как в ЗВЕРОПОЛИСЕ 2. Сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман позиционирует новинку как важный сигнал возрождения Pixar и возвращения семейной аудитории в кинотеатры после периода доминирования стримингов.

Триллер КРИК 7 занял второе место, однако продемонстрировал резкий обвал сборов во второй уикенд. При трехдневном результате $17,3 млн падение относительно предыдущего уикенда составило около 73%, а выручка пятницы снизилась на 83% по сравнению с дебютным днем. Такая динамика свидетельствует о крайне сильном фанатском ажиотаже и ограниченном потенциале удержания аудитории. Несмотря на внушительный суммарный бокс-офис $93,3 млн, текущая траектория указывает на быстрое насыщение спроса со стороны основной фан-базы хоррор-франшизы и слабое привлечение более широкой аудитории.

Авторский хоррор НЕВЕСТА! стартовал с третьего места, но результат в $7,3 млн для широкого релиза с бюджетом около $80–100 млн оценивается рынком как неуспешный. Это один из самых слабых стартов Warner Bros. за последнее время; в качестве ориентира упоминается прошлогодний фильм МАФИОЗИ с дебютом в $3,1 млн. Новинка получила C+ по CinemaScore, а уровень рекомендаций по PostTrak составил всего 43%. Такие показатели прямо говорят о слабом «сарафанном радио» и ограниченном желании зрителей советовать картину другим.

Аналитики отмечают структурную проблему жанра: дорогой костюмный хоррор традиционно считается рискованным форматом, так как он одновременно должен работать и как жанровое кино, и как авторская драма. В случае НЕВЕСТЫ! преобладает смещение к изысканному авторскому кино, что ограничивает базу зрителей. Дополнительным фактором стала сложная постпродакшн‑история и несколько переносов даты выхода в прокат, что могло снизить доверие и интерес аудитории.

Семейный анимационный фильм GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ завершил уикенд на четвертой позиции. Несмотря на снижение сборов на 45% и сокращение примерно на 404 площадки, картина удерживает устойчивый интерес семейной аудитории и накопила $83,8 млн за четыре недели проката. GOAT остается важным элементом анимационного сегмента рынка, выступая мостом между ЗВЕРОПОЛИСОМ 2 и ПРЫГУНАМИ. Сочетание стабильных еженедельных сборов и сильного семейного спроса подтверждает тезис отрасли о том, что качественные анимационные проекты (особенно про говорящих животных) являются надежным драйвером кассы даже в условиях высокой конкуренции за внимание зрителя.

Романтическая драма ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ завершила уикенд на пятой строчке с результатом $3,75 млн. Падение на уровне 45% при одновременном существенном сокращении числа экранов (-709) указывает на прогнозируемый, контролируемый спад интереса после нескольких недель устойчивого проката. Суммарные сборы на уровне $78,7 млн демонстрируют, что картина успешно отработала свою целевую аудиторию и близка к завершению основной фазы проката.

