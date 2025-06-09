Американская касса: «Лило и Стич» лидирует третью неделю подряд

Игровая адаптация мультфильма ЛИЛО И СТИЧ на третьем уикенде записала на свой счет еще $32,5 млн, что позволило ей сохранить лидерство в чарте. Снижение сборов составило 47,4%, общая касса проекта выросла до $336 млн.

Боевик БАЛЕРИНА начал прокат со второй строчки и $25 млн. При этом картина с Аной де Армас понравилась и критикам, и аудитории: доля позитивных отзывов от первых на Rotten Tomatoes достигает 76%, а от вторых – 94%. На CinemaScore новинка заслужила оценку A-.

Замкнул тройку лидеров экшн МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА. За уикенд его выручка составила $15 млн при падении на 44,9%. Общие сборы проекта с Томом Крузом, таким образом, достигли в США $149 млн. $31 млн картина заработала в залах IMAX.

Еще один экшн, КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ, потерял 57,1% от кассы первого уикенда. Всего в копилке проекта – $35,4 млн.

Замкнул первую пятерку хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ. Его выручка достигла $124 млн.

Новая лента Уэса Андерсона ФИНИКИЙСКАЯ СХЕМА, резко увеличив роспись с 6 до 1678 площадок, смогла заработать за уикенд $6,3 млн. Общая касса проекта, таким образом, составляет $7 млн. При этом оценка новинки на CinemaScore составляет не самую вдохновляющую B-.

Касса хоррора ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ сократилась на второй неделе проката на 51%. Всего в копилке нового хоррора A24 – $14,1 млн.

Аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ заработало за первый уикенд $3,1 млн, что обеспечило ему восьмое место в чарте.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЛИЛО И СТИЧ

09.06.2025 Автор: Максим Острый