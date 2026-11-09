Американская касса: «Годзилла: Минус ноль» установила рекорд среди фильмов на иностранном языке

Лидером американского бокс-офиса стал японский фантастический блокбастер ГОДЗИЛЛА: МИНУС НОЛЬ, заработавший $31,6 млн в 3254 кинотеатрах. Это крупнейший старт игрового фильма на иностранном языке в истории североамериканского проката: предыдущий рекорд принадлежал китайскому историческому боевику ГЕРОЙ, который в 2002 году освоил в премьерный уикенд $17,8 млн. Новинка почти втрое превзошла дебют предыдущей части франшизы – ГОДЗИЛЛА: МИНУС ОДИН в 2023 году начала прокат с $11,4 млн. На Rotten Tomatoes у фильма 90% положительных рецензий, зрительская оценка CinemaScore – A. По данным PostTrak, 95% опрошенных зрителей положительно оценили новинку, а 85% заявили, что определенно рекомендуют ее к просмотру. Особенно востребованными оказались большие экраны: на IMAX пришлось $12,7 млн, или около 40% стартовых сборов, а совокупная доля премиальных форматов, включая Dolby, достигла 74%.

Вторую строчку заняла анимационная семейная комедия КОТ В ШЛЯПЕ, освоившая $20,5 млн в 4003 кинотеатрах. Для экранизации одной из самых известных детских книг доктора Сьюза это слабый результат: бюджет производства оценивается в $92 млн.При этом у новинки есть потенциал для более продолжительного проката: зрители поставили ей A по CinemaScore, тогда как критики оценили заметно сдержаннее – 45% на Rotten Tomatoes.

Третье место досталось музыкальной драме на христианскую тематику БАРАБАНЩИК, которая заработала $9,3 млн в 2850 кинотеатрах. Релиз студии Angel Studios рассказывает о событиях американской войны за независимость через истории юного барабанщика, порабощенной женщины и расколотой семьи. Картина получила оценку A по CinemaScore, что указывает на благоприятный прием среди пришедшей на сеансы аудитории.

На четвертом месте расположился документальный фильм УВИДЕТЬ ВСЕ о бывшей главе Theranos Элизабет Холмс. В четвертый уикенд проката картина освоила $8,9 млн, потеряв часть экранов, но довела общую кассу в Северной Америке до $79,8 млн.

Пятое место заняла индийская эпическая картина РАМАЯНА. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ, собравшая $8,7 млн за традиционный уикенд и $12,1 млн за первые четыре дня проката. Sony выпустила фильм в 1433 кинотеатрах – это самый широкий североамериканский релиз индийской картины. Проект Нитеша Тивари представляет собой первую часть двухсерийной вольной экранизации древнеиндийского эпоса; совокупный бюджет двух фильмов оценивается примерно в $500 млн. На Rotten Tomatoes у новинки 76% положительных отзывов критиков и 91% зрительских оценок.

Восьмую строчку заняла черная комедия ДИКАЯ ЛОШАДЬ Мартина Макдоны с Сэмом Рокуэллом и Джоном Малковичем в главных ролях. Фильм заработал $6 млн в 1100 кинотеатрах. Новый проект рассказывает о двух сотрудниках ЦРУ, которых незадолго до военного переворота в Чили отправляют из Сантьяго на остров Пасхи. У релиза положительные отзывы критиков и зрителей – на Rotten Tomatoes в обеих категориях по 94%.

Биографическая военная драма о голливудской звезде Джеймсе Стюарте ДЖИММИ замкнула десятку лидеров с результатом около $2,2 млн в 1499 кинотеатрах. Главную роль исполнил Кей Джей Апа («Ривердейл»). Критики встретили фильм сдержанно: на Rotten Tomatoes у него 64% положительных рецензий, тогда как зрительская оценка достигла 97%.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: постер фильма ГОДЗИЛЛА: МИНУС НОЛЬ

09.11.2026 Автор: Дмитрий Некрасов