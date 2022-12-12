Американская касса: бокс-офис на минувшем уикенде продолжил снижение

Общая касса американских кинотеатров на прошедшем уикенде достигла лишь $35,5 млн. Это второй самый низкий показатель в 2022 году – меньше площадки зарабатывали только в конце января, когда лидером проката был холдовер ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ.

На этот раз чарт не составило труда возглавить другому кинокомиксу – ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЕ: ВАКАНДА НАВЕКИ. Учитывая отсутствие всяческой конкуренции со стороны новинок (ни одна премьера прошлой недели не была представлена в широком прокате), для этого фильму Marvel понадобилось освоить лишь $11,1 млн. Падение сборов составило 36,7%, общая касса проекта достигла $410 млн. Это на 32,3% ниже, чем было на аналогичном отрезке у первой части франшизы, и на 5,5% опережает график ДОКТОРА СТРЭНДЖА: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ.

Второе место смогла удержать черная экшн-комедия ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ. Снижение ее кассы составило 35,3%, что мягче показателей ПЛОХОГО САНТЫ 2 (-46,8%) и НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА (-49,2%). За уикенд фильм с Дэвидом Харбором в главной роли заработал $8,7 млн, а всего на его счету $26,7 млн.

Третье место сохранил за собой мультфильм СТРАННЫЙ МИР, потерявший 29,2% от сборов прошлого уикенда. Общая касса проекта достигла $30,5 млн.

Как и тройка лидеров, без изменений остались четвертая и пятая позиции чарта. Черная комедия МЕНЮ пополнила свою копилку на $2,7 млн, доведя общий счет до $29 млн, а военная драма ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ смогла освоить за уикенд $2 млн, тем самым в общей сложности заработав $17 млн.

Фильм Стивена Спилберга ФАБЕЛЬМАНЫ благодаря приросту числа площадок на 335 кинотеатров потерял лишь 7% от кассы прошлого уикенда. Это позволило ему подняться на седьмое место в рейтинге. Всего лента заработала $7,3 млн.

В десятку лучших на минувшей неделе смогло пробиться драмеди ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕР! Картина, которая до этого была представлена в крайне ограниченном числе кинотеатров, на 783 площадках освоила $0,7 млн. Рейтинг ее одобрения на PostTrak достиг 91%, на Rotten Tomatoes – 93%. 58% зрителей были мужчинами, 45% – в возрасте от 18-ти до 34 лет.

Среди фильмов, не попавших в топ-10, необходимо отметить драму КИТ. Новый проект Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером в главной роли лишь в 6 кинотеатрах заработал $360 тысяч, показав тем самым лучшую наработку на экран в 2022 году (прежний рекорд – $50,1 тысяча – принадлежал фантастике ВСË ВЕЗДЕ И СРАЗУ).

12.12.2022 Автор: Максим Острый