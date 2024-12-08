Американская касса: «Моана 2» сохраняет лидерство
Общее снижение сборов кинотеатров составило 51%
Лидером бокс-офиса остался мультфильм МОАНА 2, потерявший сразу 62,8% от выручки первого уикенда. Это крайне существенное падение для современного проекта студии Disney. Для сравнения: у первой части франшизы этот показатель составил 50,1%, а у ХОЛОДНОГО СЕРДЦА II – лишь 34%. Общая выручка сиквела МОАНЫ в домашнем прокате выросла до $300 млн.
Фэнтези ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА сохранило за собой вторую строчку бокс-офиса. Касса картины за уикенд составила $34,9 млн, всего в копилке проекта $321 млн.
На 59,9%, до $12,5 млн, снизились сборы за уикенд еще одного блокбастера, ГЛАДИАТОРА 2. Общая выручка ленты сэра Ридли Скотта достигла $133 млн.
Индийская картина ПУШПА 2: ВЛАСТЬ заняла четвертое место в чарте. Касса новинки составила $9,3 млн.
Замкнул первую пятерку холдовер МИССИЯ: КРАСНЫЙ. Касса ленты достигла $85,8 млн.
Шестое место в чарте неожиданно досталось перевыпуску фантастики ИНТЕРСТЕЛЛАР. В 165 кинотеатрах IMAX фильм Кристофера Нолана смог заработать $4,4 млн.
На седьмой позиции расположилось аниме ПОДНЯТИЕ УРОВНЯ В ОДИНОЧКУ. ВТОРОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ. Проект стартовал в прокате с $2,4 млн.
Только с восьмой строчки начал прокат комедийный хоррор студии A24 МИЛЛЕНИУМ. За первый уикенд фильм заработал скромные $2,1 млн.
Фото: кадр из мультфильма МОАНА 2
08.12.2024 Автор: Максим Острый