Американская касса: внимание аудитории на минувшем уикенде было приковано к Супербоулу

Сам по себе Супербоул остается важным событием для киноиндустрии – именно здесь в рекламные паузы студии представляют свои самые важные релизы ближайших месяцев (а 30-секундный слот в этом году стоил $8 млн). Однако крупных кинотеатральных премьер в эти даты уже точно никто не назначает.

На этом фоне чарт США вновь возглавил мультфильм ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Падение его сборов составило внушительные 61,9%, до $13,7 млн. Общая касса ленты выросла до $54,1 млн.

Со второй строчки и $8,5 млн начал прокат комедийный хоррор ВЛЮБЛЕННЫЕ ГЛАЗА. Доля позитивных отзывов на фильм в PostTrak составила 68%, оценка на CinemaScore – B-.

Третье место досталось комедийному экшну ЛЮБОВЬ – БОЛЬ. За уикенд проект заработал $5,8 млн. Оценка проекта на CinemaScore составила скромное C+. На 61% респондентов PostTrak фильм произвел положительное впечатление.

На четвертую строчку опустился МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ. После восьми недель в прокате в его активе $235 млн.

Замкнул первую пятерку фантастический триллер КОМПАНЬОН. Снижение его сборов составило значительные 67,5%. За уикенд картина заработала $3 млн, ее общая выручка составила $15,5 млн.

Комедия ОДИН ИЗ ЭТИХ ДНЕЙ расположилась на шестой позиции, записав на свой счет еще $3 млн. Теперь в активе проекта – $39,4 млн.

В залах IMAX с $2,6 млн стартовал документальный фильм СТАНОВЯСЬ LED ZEPPELIN, что позволило ему занять седьмую строчку чарта. Это лучший старт в истории формата для музыкальных проектов.

Восьмое место досталось экшну ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР. После трех недель в прокате в копилке ленты $25,2 млн.

Общая выручка кинотеатров за отчетные три дня составила, по предварительным оценкам экспертов, порядка $59 млн. Это лучший показатель для уикенда Супербоула со времен ковида.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ВЛЮБЛЕННЫЕ ГЛАЗА

10.02.2025 Автор: Максим Острый