Американская касса: «Братья Супер Марио в кино» установили ряд рекордов

Мультипликационная адаптация серии видеоигр Nintendo о героическом сантехнике Марио и его брате Луиджи БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО от Illumination и Universal побила несколько рекордов по кассовым сборам на старте. Первые пять дней расширенного пасхального проката анимационного фильма принесли ему в США и Канаде $204 млн.

Можно говорить о том, что картина о Марио автоматически стала началом для новой кинофраншизы. Кассовые сборы мультфильма стали лучшими среди релизов, основанных на видеоигре, и самым крупным открытием 2023 года: на домашнем рынке анимация Universal превзошла кинокомикс ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ.

Второе и третье места остались за ДЖОНОМ УИКОМ 4, который собрал в Северной Америке $14,6 млн, и фэнтези ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ. Релиз Paramount на втором уикенде работы заработал $14,5 млн.

Проект Amazon AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК расположился на четвертом месте. В США и Канаде картина Бена Аффлека смогла заработать за три дня $14,4 млн. При этом за расширенный пасхальный уикенд картина освоила $20,2 млн.

Пятерку лидеров замыкает КРИК 6 от Paramount, пополнивший копилку на $3,3 млн. Совокупные сборы хоррора достигли отметки в $103,8 миллиона в Северной Америке, что является рекордом для франшизы. Во всем мире фильм заработал $161,6 млн.

10.04.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов