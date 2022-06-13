Американская касса: новый «Мир Юрского периода» господствует в прокате

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО стартовал в домашнем прокате с $143 млн. Этот результат оказался на 3% меньше премьерных сборов прошлой части франшизы 2018 года МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 ($148 млн), однако выше прогноза аналитиков в $125 млн.

Боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК с Томом Крузом в главной роли в третий прокатный уикенд собрал еще $50 млн, что увеличило его кассу до $393 млн.

Кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ занимает третью строчку рейтинга по итогам шести уикендов в прокате – за минувшие выходные проект собрал $4,9 млн, и теперь его касса составляет $397 млн.

Следом идет мультфильм ЗАКУСОЧНАЯ БОБА, который увеличил свой результат на $2,3 млн, до $27 млн.

Пятую строчку среди лидеров занимает анимационный релиз ПЛОХИЕ ПАРНИ. За восемь уикендов проект собрал $91,5 млн, из которых $2,2 млн приходятся на прошедшие выходные.

Замкнула десятку индийская комедия ANTE SUNDHARANIKI, которая показала на старте результат в $0,6 млн.

13.06.2022 Автор: Виолетта Палий