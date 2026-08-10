Американская касса: новый «Человек-паук» стал третьим в истории по сборам второго уикенда

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ сохранил абсолютное лидерство, собрав за второй уикенд $145 млн в 4487 кинотеатрах. Падение составило 60%, однако для релиза, стартовавшего с рекордных $355 млн, это по-прежнему исключительно сильная динамика: фильм показал третий результат в истории по сборам второго уикенда, уступив только ЗВЕЗДНЫМ ВОЙНАМ: ПРОБУЖДЕНИЮ СИЛЫ ($149 млн) и МСТИТЕЛЯМ: ФИНАЛ ($147 млн). За десять дней проката проект достиг $655 млн в США и Канаде.

ОДИССЕЯ расположилась на второй позиции и получила $31,5 млн в четвертый уикенд, снизившись на 38%. При этом фильм сохраняет значительно более устойчивую аудиторию, чем типичный блокбастер: совокупные сборы в Северной Америке достигли $461,1 млн. Стабильность проката объясняется в том числе премиальным форматом.

Главной новинкой уикенда стала романтическая комедия ВСЕГО ОДНА НОЧЬ, заработавшая $5,7 млн в 3012 кинотеатрах и занявшая третье место. Результат оказался ниже ожиданий. Около 70% первых зрителей фильма составили женщины, а более половины покупателей билетов были в возрасте от 18 до 34 лет. Оценка CinemaScore составила B+.

Комедийный экшн СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ 3 начал работу на четвертой позиции с $4 млн в 2760 кинотеатрах. Это худший старт в истории серии: оригинальный фильм 2001 года собрал $6,2 млн, а вторая часть в 2018 году стартовала с $15,1 млн. Лента получила B- по CinemaScore, а критики оценили ее примерно в 49% на Rotten Tomatoes; у топ-критиков показатель значительно ниже. При этом зрительская оценка заметно лучше – около 71% на том же RT, что указывает на сохранение ядра поклонников, но недостаточный приток новой аудитории.

Замкнула первую пятерку ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5, заработавшая $3,9 млн за восьмой уикенд – на 41% меньше результата предыдущих выходных. Ее суммарные сборы в Северной Америке достигли $470,3 млн.

Хоррор МОРОЖЕНЩИК стартовал с $2 млн в 1671 кинотеатре и занял восьмое место. Для фильма с производственным бюджетом всего $5,5 млн это относительно небольшой старт, но модель проекта изначально отличалась от студийных релизов: Элай Рот самостоятельно собрал средства на производство и выпустил картину через собственную независимую компанию The Horror Section. В маркетинге ставка была сделана прежде всего на имя Рота и хоррор-аудиторию. Однако реакция оказалась крайне неоднородной. Критики в целом негативно оценили работу, а реакция зрителей в соцсетях оказалась еще жестче, отдельно пользователи критикуют использование генеративного ИИ в ряде сцен.

Топ-10 замкнул CATVIDEOFEST 2026, собравший $568,4 тыс. в 255 кинотеатрах. Результат особенно примечателен с учетом формата проекта: это не полнометражный фильм, а 70-минутная компиляция лучших вирусных роликов с кошками, которую Oscilloscope Laboratories выпускает в ограниченный театральный прокат. В отличие от обычных релизов, CATVIDEOFEST существует как ежегодное кинематографическое событие и одновременно благотворительная инициатива: участвующие кинотеатры направляют часть выручки местным организациям и приютам для животных.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

10.08.2026 Автор: Дмитрий Некрасов