Американская касса: «Громовержцы*» уверенно сохранили лидерство

Кинокомикс ГРОМОВЕРЖЦЫ* (теперь также известный как НОВЫЕ МСТИТЕЛИ) на втором уикенде потерял 55,5% от своего стартового результата. Это заметно мягче падения недавнего КАПИТАНА АМЕРИКА (-68,3%) и ЧЕРНОЙ ВДОВЫ (-67,8%). Сборы за уикенд составили $33,1 млн, общая касса проекта выросла до $128 млн.

Сборы хоррора ГРЕШНИКИ после четырех недель работы в прокате достигли $214 млн, их падение составило скромные 36,3%. За уикенд лента освоила $21,1 млн, что обеспечило ей серебро чарта.

Еще один крупный холдовер, MINECRAFT В КИНО, сохранил за собой место в тройке лидеров. Касса картины за три дня составила $8 млн, тотал вырос до $409 млн.

Триллер РАСПЛАТА 2 записал на свой счет $6,1 млн. Всего в копилке ленты после трех недель в прокате – $50,9 млн.

Замкнула пятерку лидеров лучшая новинка недели, хоррор КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ. За уикенд картина освоила $3,7 млн.

С шестой строчки и $2 млн начал прокат боевик ЛИГА ТЕНЕЙ. РЕЙС НАВЫЛЕТ, еще один экшн на уикенде, стартовал с аналогичных $2 млн и занял в чарте седьмое место. Места в чарте с восьмого по десятое достались трем холдоверам. Общая касса фильма ужасов ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА выросла до $18 млн, триллера НОВИЧОК – до $39 млн, мультфильма ЦАРЬ ЦАРЕЙ – до $59,1 млн.

Что касается ограниченного проката, то там стартовала комедия ДРУЖБА с Тимом Робинсоном и Полом Раддом в главных ролях. В среднем на каждой из шести площадок фильм заработал $75,1 тысячи, что, по заявлению дистрибьютора A24, является лучшим показателем в этом году среди независимых проектов.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ

11.05.2025 Автор: Максим Острый