Американская касса: «Дьявол носит Prada 2» удержал лидерство, «Мортал Комбат 2» стартовал вторым

Кинотеатры в США продолжают работать под знаком ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2. Сиквел сохранил первое место в североамериканском бокс‑офисе, добавив $43 млн в 4 200 кинотеатрах. Падение относительно старта составило 44%, а совокупные сборы в США и Канаде достигли $145 млн. На международных рынках картина собрала уже $288 млн, так что глобальная касса после двух уикендов выросла до $433 млн. Таким образом, проект уже превзошел финальные сборы оригинального фильма 2006 года, который завершил прокат на отметке $326 млн.

Второе место занял МОРТАЛ КОМБАТ 2 от Warner Bros. Продолжение экранизации популярного файтинга стартовало с $40 млн в 3 503 кинотеатрах, а глобальный итог уикенда составил $63 млн, включая $23 млн за рубежом – ниже ожиданий студии. Картина, снятая с бюджетом около $80 млн (против $55 млн у релиза 2021 года), получила смешанные оценки: 65% на Rotten Tomatoes и «B» по данным CinemaScore. Для сравнения, первая часть стартовала с $23 млн на фоне одновременного релиза на HBO Max и ковидных ограничений, собрав в итоге $42 млн в Северной Америке и $84 млн в мире. На этом фоне старт сиквела выглядит прогрессом, но пока не демонстрирует очевидного потенциала для крупной франшизы, несмотря на уже запущенный в разработку третий фильм.

Третью позицию удержал музыкальный байопик МАЙКЛ от Lionsgate. На третьем уикенде картина собрала еще $36,5 млн в 3 550 кинотеатрах, показав мягкое падение всего на 33%. Совокупные североамериканские сборы выросли до $240 млн, а глобальные – до $577 млн. На внутреннем рынке МАЙКЛ уже обошел БОГЕМСКУЮ РАПСОДИЮ с ее итоговыми $216 млн и стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории США. По мировым сборам ориентиром остаются $911 млн БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ, и текущая динамика позволяет рассматривать для МАЙКЛА сценарий выхода на сопоставимый уровень.

На четвертой строчке чарта - семейная лента СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ от Amazon MGM. Фильм стартовал с $15,9 млн в 3 574 кинотеатрах – результат чуть ниже среднего для подобных релизов с CGI-животными, но заметно лучше предварительных ожиданий. Дополнительно картина заработала $12,1 млн за рубежом, доведя мировой итог уикенда до $28 млн при производственном бюджете около $75 млн. Сильный прием со стороны аудитории (96% от зрителей на Rotten Tomatoes и «A‑» по CinemaScore) и отсутствие крупных семейных премьер вплоть до ИСТОРИИ ИГРУШЕК 5 в июне дают проекту шансы на продолжительный прокат.

Пятую позицию занял концертный релиз BILLIE EILISH: HIT ME HARD & SOFT от Paramount. Фильм стартовал с $7,5 млн в 2 613 кинотеатрах, немного ниже ожиданий по внутреннему рынку. Зато международный результат оказался выше прогнозов: $12,6 млн в 56 странах, итого $20 млн глобального старта. Картина о туре певицы получила 99% от аудитории на Rotten Tomatoes и оценку «A» по CinemaScore, а ставка на 3D и премиальные форматы привела к высокой доле выручки из залов с улучшенным звуком и картинкой. При заявленном бюджете около $20 млн у фильма есть шанс быстро выйти в плюс и подтвердить востребованность ивент‑контента в кино.

Сильный уикенд поддержали и холдоверы. Анимационный СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО в шестой уикенд добавил еще $6,6 млн, а научно‑фантастический ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» от Amazon MGM принес $6 млн на восьмой неделе. По данным Comscore, суммарная касса уикенда сразу на 88% превысила результаты аналогичного периода 2025 года. В целом же бокс-офис текущего года пока на 16% опережает динамику прошлого. Аналитики отмечают, что устойчивость МАРИО и ПРОЕКТА «КОНЕЦ СВЕТА» в сочетании с высокими сборами ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 и МАЙКЛА демонстрирует ключевой фактор нынешнего сезона: сильные холдоверы оказывают не меньшее влияние на рынок, чем громкие новинки.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

11.05.2026 Автор: Дмитрий Некрасов