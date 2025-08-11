Американская касса: хоррор «Орудия» возглавил прокат

Фильм ужасов ОРУДИЯ заработал с учетом превью-показов $42,5 млн. Вирусный эффект фильма в социальных сетях сравнивают с СУБСТАНЦИЕЙ, учитывая такое же большое количество мемов и откликов. На CinemaScore релиз получил редкую для жанра (то есть очень высокую) оценку А-, а критики и вовсе в восторге от новинки (рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes – 95%). Около 71% зрителей от 35-ти до 44 лет готовы рекомендовать хоррор к просмотру своим друзьям.

Комедия ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2, по прогнозам аналитиков. должна была возглавить прокат, но в реальности заняла лишь второе место. Результат новинки за уикенд составил $29 млн. Продолжение культовой комедии с Линдси Лоэн и Джейми Ли Кертис зрители оценили выше, чем оригинал: А против А- на CinemaScore.

На фоне интереса зрителей к премьерам сборы кинокомикса ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ рухнули на 59,9%. Общая касса проекта на третьей неделе проката достигла $230 млн.

Анимационный проект ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 и комедия ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ на своем втором уикенде сработали почти что вровень: $10,4 млн (-52,7%) и $8,4 млн (-50,2%) соответственно. При этом американские кинотеатры добавили им сеансов. Всего на счету у мультфильма к вечеру воскресенья накопилось $43,4 млн, а у комедии – $33 млн.

Стоит отметить невероятную стойкость в прокате спортивной драмы F1. Картина с Брэдом Питтом по итогам пятницы в США была лишь десятой в чарте, но к концу уикенда поднялась на восьмое место. Падение сборов составило лишь 32,1%. Фильм находится в топ-10 уже семь недель кряду, его общая касса выросла до $179 млн.

Хоррор ОДНО ЦЕЛОЕ на втором уикенде заработал $2,6 млн, потеряв 61,6% от выручки стартовой недели. Общие сборы картины составили $17,2 млн.

Замкнуло десятку комедийное фэнтези УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ, заработавшее $2,5 млн в 2157 кинотеатрах. Новинка получила положительный отклик в прессе, на Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» составил 97%. Зрители на том же сайте оценили картину на 83%, а пользователи IMDb поставили в среднем 7,3 балла. В российский прокат ленту выпустит компания «Экспонента Фильм», старт заявлен на 9 октября.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОРУДИЯ

11.08.2025 Автор: Дмитрий Некрасов