Американская касса: триквел «Аватара» лидирует четвертую неделю подряд

Начало 2026 года в американском прокате выглядит обнадеживающе. Сборы на внутреннем рынке достигли $327 млн, что на 23% выше цифр за тот же период в прошлом году. Бокс-офис минувшего уикенда оценивается примерно в $100 млн – это приблизительно на 25% больше, чем годом ранее, и это очень неплохо для января. Такой результат обеспечили крупные студийные релизы во главе с новым АВАТАРОМ.

Лента Джеймса Кэмерона АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ продолжает доминировать в североамериканском прокате, хотя и отстает от двух предыдущих частей франшизы. За минувший уикенд картина собрала около $21,3 млн. В результате триквел стал первым с 2023 года фильмом, который удерживает лидерство в домашнем прокате четыре уикенда подряд (последний раз так делала БАРБИ). Тотал в США и Канаде – около $343 млн.

За вторую строчку развернулась тяжелая борьба между новым хоррором ПРИМАТ от Paramount/18Hz и триллером ГОРНИЧНАЯ от Lionsgate на четвертом уикенде. Оба проекта идут на уровне $11 млн за выходные. Триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред стабильно собирает, так что к уикенду в честь Дня Мартина Лютера Кинга цифры должны превысить планку $100 млн бокс-офиса. Это серьезный результат для жанрового фильма и подтверждение того, что у картины хороший «сарафан». ПРИМАТ, в свою очередь, получил оценку B- по опросам CinemaScore, что отражает умеренно позитивную, но не восторженную реакцию аудитории. Рекомендовать новинку к просмотру готовы 50% зрителей.

Бокс-офис мультфильма ЗВЕРОПОЛИС 2 на минувшем уикенде снизился на 48%. Сиквел добавил в свою копилку $10,1 млн, а всего на его счету по итогам семи недель проката набралось $379 млн.

Экшн-триллер ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (GF, с 29.01.26) с Джерардом Батлером за уикенд сиквел собрал около $8,5 млн. Бюджет картины составил примерно $90 млн, Lionsgate приобрела права на дистрибуцию в США за $10 млн. Опросы CinemaScore дают новинке оценку B-, 49% посмотревших готовы рекомендовать ленту друзьям и родственникам.

Фото: кадр из фильма АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ

12.01.2026 Автор: Дмитрий Некрасов