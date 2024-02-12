Американская касса: уикенд нынешнего Супербоула стал одним из худших в истории

Касса фильмов, составивших первую десятку бокс-офиса США, едва превысила $30 млн. Снижение по сравнению с предыдущей неделей достигло 41%. Уикенд нынешнего Супербоула стал одним из худших в истории – прошлогоднему он уступил 24%.

Первое место в чарте сохранил экшн АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН, заработавший за три дня $6,5 млн. Падение его выручки составило 62,8%. Общая касса проекта добралась до $28,8 млн.

Со второй строчки и $3,8 млн дебютировал комедийный хоррор ЛИЗА ФРАНКЕНШТЕЙН по сценарию Диабло Коди. Новинка не смогла оправдать надежд экспертов – те рассчитывали, что сборы ленты составят от $5 млн до $9 млн. Результат хуже в последний раз на уикенде Супербоула показала фантастическая мелодрама КОСМОС МЕЖДУ НАМИ ($3,8 млн) в 2017 году. Оценка новинки на CinemaScore достигла лишь B.

Бронза вновь досталась боевику ПЧЕЛОВОД, пополнившему свою кассу на $3,5 млн. Общая выручка проекта достигла $54,7 млн.

На четвертую позицию опустились показы новых эпизодов сериала «Избранные». Кинотеатрам они принесли по итогам недели в общей сложности $12,6 млн. Напомним, что выходившие на больших экранах первые серии третьего сезона шоу заработали в 2022 году $14,5 млн.

Замкнул пятерку лидеров проката мюзикл ВОНКА. После девяти недель работы на его счету скопились $205 млн.

Фото: кадр из фильма ЛИЗА ФРАНКЕНШТЕЙН

12.02.2024 Автор: Максим Острый