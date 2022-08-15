Американская касса: в прокате США наметилось затишье

Боевик БЫСТРЕЕ ПУЛИ сохранил за собой первое место в американском прокате. Сборы фильма с Брэдом Питтом сократились сразу на 55,4%, что превышает падения МАЛЫША НА ДРАЙВЕ (-36,7%) и НОЧНЫХ ИГР (-38,8%). В то же время касса ДЭДПУЛА в 2016 году снижалась еще сильнее – сразу на 57,4%. Всего в активе холдовера после двух недель проката $54,5 млн.

На втором месте остался мультфильм СУПЕРПИТОМЦЫ. Картина потеряла 35,1% сборов предыдущего уикенда, ее общая выручка достигла $58,3 млн. Фильм на 33% отстает от показателей ANGRY BIRDS В КИНО.

Замкнуть тройку лидеров смог ТОП ГАН: МЭВЕРИК, вернувшийся на прошлой неделе в залы IMAX. Сборы фильма с Томом Крузом продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 1,6%. За три дня лента заработала $7,2 млн, что является тринадцатым показателем в истории США для двенадцатого уикенда в прокате.

Четвертую позицию смог сохранить за собой ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ. После шести недель на больших экранах кинокомикс может похвастаться $325 млн на домашнем рынке. Это на 8,1% выше показателей предыдущей части франшизы за аналогичный отрезок времени.

Замкнул первую пятерку фантастический хоррор НЕТ. Всего в копилке фильма $108 млн, что на 9,3% превосходит график проекта СТЕКЛО.

Вышедший в широкий прокат комедийный хоррор BODIES BODIES BODIES смог освоить $3,3. Картина показала вторую наработку среди участников топ-10, однако у нее складывается не самый однозначный «сарафан»: оценка проекта на CinemaScore составляет только 3 звезды, а рейтинг одобрения на PostTrak достигает лишь 63%. В то же время фильм полюбился критикам, доля положительных отзывов которых, по версии Rotten Tomatoes, составляет 90%. 52% аудитории фильма были мужчинами, 78% – в возрасте от 18 до 34 лет.

Лучшей новинкой недели стал триллер ВЫШКА. У картины, освоившей $2,5 млн, рейтинг B на CinemaScore, рекомендовать ее своим друзьям будут только 44% пользователей PostTrak. 53% зрителей фильма были мужчинами, 56% – в возрасте от 18 до 34 лет.

Тотал американского рынка на минувшем уикенде составил $66,8 млн. Это худший показатель с начала лета. Теперь специалисты ждут полноценного оживления кинопроката только осенью, когда на экраны выйдут ЧЕРНЫЙ АДАМ и сиквел ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ.

15.08.2022 Автор: Максим Острый