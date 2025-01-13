Американская касса: сиквел «Охоты на воров» стартовал с первого места

Экшн ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА заработал за первый уикенд у себя на родине $15,5 млн. Это фактически совпадает с показателями первой части франшизы ($15,2 млн). Оценка новинки на CinemaScore составила B+, доля положительных отзывов на PostTrak – 72%.

На второе место сместился холдовер МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ. За уикенд картина освоила $13,2 млн, потеряв 43,7% от выручки предыдущей недели. Общая касса проекта выросла до $189 млн.

Замкнул тройку лидеров еще один семейный холдовер, СОНИК 3. Картина пополнила копилку на $11 млн, теперь в ней – $205 млн.

Хоррор НОСФЕРАТУ за три недели в прокате смог заработать в общей сложности $81,8 млн. Минувший уикенд принес фильму Роберта Эггерса $6,8 млн.

Последнее место в пятерке лидеров проката досталось мультфильму МОАНА 2. Общая касса блокбастера достигла $435 млн.

Достаточно уверенно держится в прокате эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА, на третьей неделе работы потерявший умеренные 30,6%. Суммарная выручка проекта выросла до $21,7 млн.

Второй новинкой, пробившейся в топ-10 американского бокс-офиса, стал индийский боевик МЕНЯЮЩИЙ ИГРЫ. За первый уикенд фильм заработал $2,1 млн.

Драма ШОУГЕРЛ после премьеры в декабре, необходимой для участия в «оскаровском» состязании, теперь вышла в относительно широкий прокат. В 870 кинотеатрах лента с Памелой Андерсон в главной роли смогла привлечь $1,5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА

13.01.2025 Автор: Максим Острый