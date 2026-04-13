Американская касса: сиквел «Супер Марио» задержался в лидерах

Мультфильм СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО во второй уикенд без борьбы удержал первое место, собрав $69 млн в 4 284 кинотеатрах. Падение относительно старта составило 48%, что неплохо для крупного семейного блокбастера. За 12 дней релиза анимация заработала $308 млн в США и $629 млн в мировом прокате. Это уже самый кассовый фильм 2026 года в Северной Америке, второй фильм года в мире после китайского хита ПЕГАС 3 ($645 млн), а также девятый по сборам релиз Illumination за всю историю.

Фантастический фильм ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» в четвертый уикенд уверенно держится на втором месте, прибавив $24,6 млн. Падение относительно прошлой недели – всего 22%. Суммарно фильм Amazon MGM с Райаном Гослингом собрал $257 млн в Северной Америке и $510 млн в мире. При производственном бюджете около $180 млн картина уже вышла в ранг крупнейшего хита студии за последние годы.

Третье место досталось комедийной драме A24 ВОТ ЭТО ДРАМА!, собравшей $8,7 млн во второй уикенд. Падение составило 39%. Фильм вышел на 3 817 экранах и суммарно достиг $31 млн в США и примерно $65 млн в мировом прокате. Производственный бюджет – менее $28 млн, что делает проект уже сейчас близким к окупаемости за счет одного лишь театрального проката.

На четвертой строчке стартовал новый ромком Universal ТЫ, Я И ЛЕТО В ТОСКАНЕ с $8 млн и еще $1,1 млн за рубежом. Аудитория откликнулась тепло: CinemaScore поставил фильму A , то есть зрители на выходе из зала оценили картину почти на максимум.

Пятерку замыкает мультфильм Pixar ПРЫГУНЫ, собравший в свой шестой уикенд $4,1 млн. Падение – 30%, но основная касса уже сделана: в США у фильма $157 млн, в мире – $354 млн.

В топ‑10 достойно выступило концертное кино BTS WORLD TOUR «ARIRANG». Лента вышла ограниченным тиражом (1 189 экранов) и собрала за уикенд $2,4 млн, фактически отработав по фанбазе за один день: основная масса сеансов пришлась на субботу.

В нижней части десятки стартовали сразу два хоррора. IFC выпустила римейк слэшера ЛИКИ СМЕРТИ. Релиз вышел в 1 600 кинотеатрах и собрал $1,7 млн за уикенд. Оценка зрителей по CinemaScore – «C». Еще интереснее смотрится релиз ВЫХОД 8 от Neon – японского триллера Гэнки Кавамуры. Фильм вышел на 495 экранах и собрал $1,4 млн за уикенд. На Rotten Tomatoes картина держит около 95% одобрения критиков и 81% – у зрителей.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

13.04.2026 Автор: Дмитрий Некрасов