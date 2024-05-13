Американская касса: «Планета обезьян: Новое царство» стала лидером проката

Лидером чарта стала ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО с результатом в $56,5 млн. Лента также стала единственной новинкой недели, которая смогла попасть в топ-10. Сразу 60% аудитории фильма оказались мужчинами. 28% зрителей были в возрасте от 25 до 34 лет, 22% – от 18-ти до 24-х, а в общей сложности 41% – старше 35-ти. Оценка НОВОГО ЦАРСТВА на CinemaScore достигла B, рейтинг «свежести» от публики на Rotten Tomatoes – 79%. 41% выручки картины пришелся на премиальные форматы.

Старт мощной новинки заставил КАСКАДЕРОВ отступить на второе место. Падение сборов ленты составило 50,6%. За уикенд фильм с Райаном Гослингом освоил $13,7 млн, всего в его копилке – $49,7 млн.

Замкнула тройку лидеров спортивная мелодрама ПРЕТЕНДЕНТЫ. Картина с Зендеей в главной роли после трех недель в прокате смогла привлечь $38,1 млн.

Хоррор ТАРО: КАРТА СМЕРТИ заработал за три дня $3,5 млн и расположился в чарте на четвертом месте. Падение его кассы составило 46,9%. Суммарные сборы хоррора добрались до отметки в $12 млн.

Замкнул пятерку лидеров блокбастер ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ. Касса проекта в США старательно приближается к рубежу в $200 млн, хотя нет никакой уверенности, что она его достигнет. К вечеру воскресенья в активе холдовера было $192 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО

13.05.2024 Автор: Максим Острый