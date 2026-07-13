Американская касса: игровая версия «Моаны» стартовала слабее ожиданий

Фильм МОАНА стартовал с $43 млн, что стало одним из самых слабых дебютов среди игровых ремейков Disney. При производственном бюджете около $250 млн результат оказался значительно ниже прогнозов студии, которая рассчитывала минимум на $60–65 млн в домашнем прокате. Главной причиной провала аналитики называют слишком короткий промежуток между релизами франшизы. С момента выхода МОАНЫ 2, заработавшей более $1 млрд в мировом прокате, прошло менее двух лет. Для семейной аудитории ремейк оказался недостаточно новым событием, особенно на фоне продолжающегося успеха ИСТОРИИ ИГРУШЕК 5, а также МИНЬОНОВ И МОНСТРОВ. При этом реакция зрителей оказалась заметно лучше отзывов критиков. На фоне 35% на Rotten Tomatoes фильм получил A- по опросам CinemaScore, причем женщины старше 25 лет стали наиболее лояльной аудиторией. По данным PostTrak, 63% зрителей готовы рекомендовать картину другим.

Анимационный проект Universal МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ во второй уикенд потерял всего 45%, собрав $20,5 млн. Для семейного релиза подобная динамика считается весьма устойчивой, особенно с учетом появления прямого конкурента в лице МОАНЫ. Общие сборы мультфильма в Северной Америке достигли $108 млн всего за десять дней проката.

Четвертый уикенд анимации Pixar также оказался сильнее ожиданий. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 заработала $18,5 млн, потеряв лишь 39% по сравнению с предыдущими выходными. Домашняя касса фильма достигла $404 млн.

Новая часть хоррор-франшизы Warner Bros. ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (в России с 16 июля, VLG) стартовала с $13,7 млн в 3 004 кинотеатрах. Это заметно ниже результата предыдущей ленты серии – ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ, стартовавшей весной 2023 года с $24,5 млн. Тем не менее нынешний фильм стоил студии около $20 млн, поэтому его первый уикенд нельзя считать провальным с финансовой точки зрения. Зрители встретили новинку благожелательно – хоррор получил B по опросам CinemaScore, повторив оценку предыдущей части.

Историческая драма Angel Studios МОЛОДОЙ ВАШИНГТОН после успешного дебюта потеряла 66% сборов, заработав во второй уикенд $6,4 млн. Общая касса достигла $33,1 млн.

Одним из самых заметных событий за пределами первой пятерки стало расширение росписи ПРИГЛАШЕНИЯ студии A24. После трех недель ограниченного проката фильм Оливии Уайлд вышел сразу в 1 610 кинотеатрах и заработал $5,7 млн, поднявшись с одиннадцатого на шестое место чарта. Картина получила сильную поддержку зрителей: по данным PostTrak, 69% готовы рекомендовать ее, а мужчины старше 25 лет дали один из самых высоких уровней одобрения – 76%.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МОАНА

13.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов