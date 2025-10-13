Американская касса: «Трон: Арес» стартовал ниже ожиданий

Этот уикенд в американском прокате будет расширенным в связи с празднованием Дня Колумба. Но уже понятно, что лидером и в рамках обычных трех дней, и с учетом выходного понедельника стала новая часть культовой фантастической франшизы ТРОН: АРЕС. Проект с бюджетом в $180 млн смог заработать $33,5 млн за три дня проката, хотя индустрия ждала как минимум $50 млн. Критикам картина с Джаредом Лето не очень понравилась (всего 57% «свежести» на Rotten Tomatoes), а зрители оценили ее выше предыдущей главы саги: 87% одобрения против 64% у НАСЛЕДИЯ. По опросам CinemaScore, оценка проекта составила B+.

Второе место с результатом в $8 млн заняла криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ. Это не самый худший результат, учитывая скромный бюджет в $19 млн. Рейтинг «свежести» от критиков составил 85% на RT, от зрителей на том же сайте – 83%. Как и у ТРОНА, у этого фильм оценка B+ по CinemaScore и 4 из 5 по PostTrak.

Новый фильм Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ переместился на третью строчку чарта, заработав за уикенд $6,7 млн. Сборы проекта снизились на 39,4%, что даже мягче падения на предыдущей неделе (-50%). Тотал картины с Леонардо ди Каприо по итогам третьего уикенда достиг $54,5 млн.

Отличную стойкость демонстрирует и фэнтези ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО. На минувшем уикенде сборы проекта снизились лишь на 37,1%, картина добавила в свою копилку $3,4 млн. Всего на счету фильма – $26,4 млн.

Замкнула топ-5 ориентированная на религиозную аудиторию драма ДУША В ОГНЕ. За три дня картина, рассказывающая реальную историю мужчины, выжившего после ожогов всего тела, получила $3 млн в 1720 кинотеатрах, число площадок оказалось в два раза меньше, чем у других фильмов в первой пятерке. По опросам CinemaScore, у ленты превосходная оценка A от зрителей.

На 69,2% рухнули сборы байопика КРУШАЩАЯ МАШИНА. После двух недель в прокате у него на счету скромные $9,8 млн.

Замкнул десятку лучших хоррор ГЛАЗАМИ ПСА, потерявший умеренные 42% от выручки стартового уикенда. Общий бокс-офис ленты вырос до $4,9 млн.

13.10.2025 Автор: Дмитрий Некрасов