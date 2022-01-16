Американская касса: «Человек-Паук: Нет пути домой» стал четвертым фильмом по сборам

Суммарные сборы кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ приблизились к $704 млн — это четвертый результат за все время американского проката. Фильм обошел другой проект студии Marvel, кинокомикс ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА ($700 млн). Впереди остаются АВАТАР ($760 млн), МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ($858 млн) и ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ ($936 млн). За минувший трехдневный уикенд проект заработал $20,8 млн, за четыре дня — $26 млн.

Слэшер КРИК в первый день заработал $13,3 млн, а его итоговая касса уикенда составила порядка $30,6 млн. Этот результат оказался несколько меньше сборов фильма КРИК 2 ($32,9 млн в 1997 году) и КРИК 3 ($34,7 миллиона в 2000 году).

Третье место чарта занял мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2, который за время проката заработал суммарно $122,1 млн. В четвертый уикенд проект собрал за три дня $8,2 млн, а за четыре дня касса составила $11 млн.

Следом идет KING'S MAN: НАЧАЛО, собравший на уикенде за три дня $2,3 млн (-28%) и за четыре дня — $2,9 млн. Тотал проекта составляет $29,3 млн. Замыкает пятерку лидеров шпионский боевик КОД 355 с Джессикой Честейн, Лупитой Нионго и Пенелопой Крус с общей кассой $8,9 млн. За три дня уикенда проект заработал $2,3 млн и $2,8 млн за четыре.

16.01.2022 Автор: Виолетта Палий