Американская касса: «Minecraft в кино» продолжает удерживать лидерство

Экранизация видеоигры MINECRAFT В КИНО продолжает оставаться лидером проката: на второй неделе лента с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа смогла заработать $80,6 млн. Снижение ее выручки составило 50,5%. Общие сборы проекта, который вызвал массовое безумие в американских кинотеатрах, выросли до $281 млн.

Вторую строчку заняла новинка – анимационный проект от Angel Studios ЦАРЬ ЦАРЕЙ с результатом в $19 млн. Лента удостоилась высокой оценки A+ на CinemaScore, а доля положительных отзывов на PostTrak составила 94%.

С третьего места и $15 млн стартовал экшн-триллер НОВИЧОК. Лента с Рами Малеком и Лоуренсом Фишберном не пришлась по душе критикам (ее рейтинг на Rotten Tomatoes составил 61% свежести), однако понравилась зрителям – аудитория оценила ее на 88%. Фильм также получил оценку B+ на CinemaScore и 77% положительных оценок на PostTrak.

Четвертое место досталось военному боевику ПОД ОГНЕМ. За уикенд лента Рэя Мендосы и Алекса Гарленда смогла привлечь $8,3 млн. Стоит отметить, что фильм продемонстрировал лучший сарафан среди работ последнего – A- на CinemaScore и 67% положительных отзывов на PostTrak.

На пятой строчке оказался триллер ДРОП с результатом в $7,5 млн. Лента Кристофера Лэндона (СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ) понравилась поклонникам жанра: оценка зрителей на Rotten Tomatoes составила 80%, а на CinemaScore – твердую B.

На шестом месте также оказалась новинка – очередная часть кинотеатральной версии сериала The Chosen: Last Supper, которая смогла заработать $5,8 млн. Предыдущая, в свою очередь, опустилась на десятое место, положив в копилку еще $0,9 млн.

Боевик МАСТЕР занял седьмую строчку, освоив в общей сложности $33,5 млн. Снижение его выручки составило 58,3%.

Восьмое место досталось БЕЛОСНЕЖКЕ. За уикенд сказка привлекла еще $2,8 млн, увеличив свою кассу до $81,9 млн.

Строчкой ниже оказался хоррор ЖЕНЩИНА ВО ДВОРЕ. Проект смог заработать $2,1 млн, продемонстрировав падение в 53,5%. Общий бокс-офис ленты составил $20,3 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма MINECRAFT В КИНО

14.04.2025 Автор: Илья Кувшинов