Американская касса: «Супермен» показал третий старт в 2025 году

Новый СУПЕРМЕН смог начать прокат с $122 млн, показав третий старт в 2025 году – после MINECRAFT В КИНО ($163 млн) и ЛИЛО И СТИЧА ($146 млн). Новинка вызвала симпатию критиков: рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes достигает 82%, фильмы про криптонца давно не видели таких цифр. Аудитория также поставила СУПЕРМЕНУ высокую A- на CinemaScore и 4,5 балла из 5-ти на PostTrak. Залы IMAX принесли проекту $19,1 млн.

На фоне старта сильного конкурента фантастический экшн МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ потерял 56,5% от кассы первого уикенда. За неделю динозавры смогли привлечь $40 млн, теперь тотал ВОЗРОЖДЕНИЯ достигает $232 млн.

Замкнул тройку лидеров экшн F1. Сборы холдовера за уикенд составили $13 млн при снижении кассы на 49,6%. Всего в активе спортивной ленты $136 млн.

На четвертой позиции расположилось фэнтези КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. После пяти недель проката в копилке фильма находится $240 млн.

Мультфильм ЭЛИО занял пятое место в таблице. За уикенд его сборы составили $3,9 млн при снижении на 32,6%. Общая выручка увеличилась до $63,7 млн.

Отметим, что старт СУПЕРМЕНА позволил американским кинотеатрам заметно обойти прошлогодние показатели на аналогичных датах. Тогда совокупные сборы площадок составили $123 млн, сейчас эти цифры удалось улучшить, по предварительным оценкам, на 60,5%.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН

14.07.2025 Автор: Максим Острый