Американская касса: старт осеннего сезона оказался слабее прошлогоднего

Осенний прокат в США начался с заметного снижения темпов: совокупная касса уикенда оценивается примерно в $84,4 млн, что на 32% меньше аналогичного периода прошлого года.

Главным релизом минувших выходных стала фэнтезийная комедия ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 2 – продолжение культового фильма 1998 года собрало $30 млн в 4 146 кинотеатрах и возглавило чарт, но оказалось на нижней границе собственных прогнозов Warner Bros. и заметно ниже ожиданий рынка. На Rotten Tomatoes у картины всего 36% положительных рецензий критиков, зато зрительский показатель составляет 93%, CinemaScore – B+, а 72% опрошенных через PostTrak заявили, что определенно рекомендуют картину к просмотру.

После шести уикендов на первом месте кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ переместился на вторую строчку с $8,4 млн на седьмой неделе проката. Домашние сборы достигли $935 млн. Уже в понедельник фильм должен превзойти тотал ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ ($936 млн) и стать самой кассовой картиной в истории североамериканского проката без учета инфляции.

Эпический приключенческий фильм Кристофера Нолана ОДИССЕЯ занял третье место с $7,4 млн в 1 983 кинотеатрах. За девять уикендов домашние сборы достигли $600,5 млн.

Экшн-комедия КУРЬЕР от Angel Studios открылась с $6,4 млн в 2 568 кинотеатрах и заняла пятую строчку. Фильм о бывшем морпехе, который должен доставить жизненно необходимое лекарство больному ребенку и одновременно уйти от преследования картеля, получил сдержанные отзывы критиков, но сильную зрительскую оценку A- по CinemaScore.

Анимационно-игровой фильм ХИТРЫЙ КОЙОТ собрал $6,2 млн в третий уикенд в 3 355 кинотеатрах, показав снижение на 48%. Домашняя касса достигла $47,8 млн. Для картины это остается сильным результатом с учетом необычной истории ее появления в прокате.

Фантастический экшн-триллер НАДЕЖДА На Хон Джина стартовал на восьмой позиции с $3,3 млн в 1 560 кинотеатрах. С учетом показов со среды американская касса достигла $5 млн. Результат особенно заметен на фоне ограниченного проката.

Историческая драма ВОССТАВШИЙ Пола Гринграсса с Эндрю Гарфилдом открылась лишь на девятой позиции – $3,25 млн в 2 068 кинотеатрах. Оценка B- по опросам CinemaScore указывает на достаточно слабую перспективу долгого проката.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 2

14.09.2026 Автор: Дмитрий Некрасов