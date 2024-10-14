Американская касса: «Ужасающий 3» возглавил прокат

Вслед за сенсационным провалом в американском прокате сиквела ДЖОКЕРА последовал не менее сенсационный триумф хоррора УЖАСАЮЩИЙ 3. За стартовый уикенд фильм ужасов освоил $18,3 млн. Оценка фильма на CinemaScore составила высокую для жанра B. На PostTrak доля положительных отзывов достигла 76%, а 59% зрителей будут рекомендовать проект своим знакомым.

Серебро досталось мультфильму ДИКИЙ РОБОТ. Анимационный проект студии DreamWorks Animation освоил за уикенд $13,5 млн при умеренном снижении сборов на 28,8%. Его общая касса достигла $83,7 млн.

На чудовищные 81,3% обрушились на втором уикенде сборы холдовера ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ. Кинокомикс смог заработать лишь $7,1 млн за три дня. Снижение кассы стало самым сильным за всю историю кинофильмов про персонажей DC. Общая выручка сиквела к вечеру воскресенья составила $51,6 млн.

На четвертом месте расположилось фэнтези БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС, пополнившее свою копилку на $7,1 млн. Всего в ней $276 млн.

Сразу три претендента на активное участие в наградном сезоне вышли в широкий прокат на минувшей неделе. Анимационный документальный мюзикл про Фаррела Уильямса ПО КУСОЧКАМ заслужил рейтинг A на CinemaScore и заработал $3,8 млн. Это обеспечило ему пятую позицию в бокс-офисе и стало пятым результатом среди документальных проектов в широком прокате за последние десять лет.

Драмеди ШОУ СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ Джейсона Райтмана привлекло $3,4 млн и заняло седьмое место в чарте. Оценка фильма на CinemaScore составила B+.

Наконец, байопик УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА начал прокат с $1,6 млн. Фильм замкнул десятку самых кассовых релизов уикенда. Оценка новинки на CinemaScore составила B-.

Между этими проектами на восьмое место чарта смогло вклиниться аниме MY HERO ACADEMIA: YOU'RE NEXT с $3,0 млн, а на девятое – регулярный перевыпуск мультфильма КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ с $2,3 млн.

За пределами первой десятки осталась мелодрама ВРЕМЯ ЖИТЬ. Стартовав лишь в 5 кинотеатрах, она смогла освоить многообещающие $226 тысяч.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма УЖАСАЮЩИЙ 3

14.10.2024 Автор: Максим Острый