Американская касса: «Падение империи» показало лучший старт в истории компании A24

Новая работа Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ за первый уикенд в американском прокате заработала $25,7 млн, что стало лучшим стартом в истории компании A24. Картина заметно превысила прогнозы экспертов – те рассчитывали, что фильм освоит максимум $20 млн. Новинка с запасом опередила такие проекты, как РЕИНКАРНАЦИЯ ($13,6 млн) и НЕОГРАНЕННЫЕ АЛМАЗЫ ($9,6 млн за первый уикенд в широком прокате). $4,2 млн картине принесли залы IMAX. Оценка ленты на CinemaScore составила B-, рейтинг «свежести» от обычной публики на Rotten Tomatoes – 78%.

На второе место в чарте сместилась фантастика ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ, пополнившая свою копилку на $15,5 млн. Общая выручка ленты выросла до $158 млн.

Замкнул тройку лидеров проката еще один фантастический блокбастер, ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС. По итогам недели в его активе было уже $97 млн.

С пятого на четвертое место в чарте поднялся мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4. За уикенд он заработал $5,5 млн, общая касса проекта достигла $174 млн.

Пятая строчка бокс-офиса досталась сиквелу ДЮНЫ. В США картина заработала в общей сложности $272 млн.

Сборы боевика МАНКИМЭН в ситуации старта сильного конкурента за целевую аудиторию обрушились на 59,5%. Это сопоставимо с падением кассы ЖИВОТНОГО (-61,8%) и несколько сильнее, чем было у ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (-55,4%). За уикенд фильма Дева Пателя заработал $4,1 млн, а всего в его активе – $17,8 млн.

Еще одна новинка предыдущей недели, хоррор ОМЕН. ПЕРВОЕ ЗНАМЕНИЕ потерял 54,7% от кассы первого уикенда. Это заметно более сильное падение, чем было у недавнего фильма ужасов ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (-39,1%). Сборы ленты к вечеру воскресенья составили $14,6 млн.

Основанная на реальных событиях спортивная драма ДОЛГАЯ ИГРА про сборную мексиканских гольфистов освоила на старте $1,4 млн. Этого оказалось достаточно, чтобы занять в чарте восьмую строчку.

Перевыпуск ШРЭКА 2 принес кинотеатрам $1,4 млн, что позволило ему оказаться на девятом месте чарта.

Наконец, замкнуть первую десятку американского проката смог фильм ужасов ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ. Картина, появившись в расписании 1350 кинотеатров, заработала на старте $1,2 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

15.04.2024 Автор: Максим Острый