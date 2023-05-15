Американская касса: «Стражи галактики. Часть 3» по-прежнему возглавляют прокат

Кинокомикс Джеймса Ганна СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 на втором уикенде в прокате заработал $60,5 млн. За неделю он потерял лишь 48,9% своих сборов. Общая касса релиза достигла $213 млн.

Второе место досталось мультфильму БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО. Холдовер пополнил свой счет на $13,5 млн. Его общая касса составила $536 млн, что является пятнадцатым результатом в истории американского проката и третьим — среди анимационных релизов.

Комедия КНИЖНЫЙ КЛУБ 2 стала лучшей новинкой уикенда, с результатом в $6,5 млн заняв третью строчку бокс-офиса. Это почти соответствует нижним границам ожиданий экспертов и на 52,1% уступает цифрам первой части ($13,6 млн).

Четвертую строчку в чарте с $3,7 млн занял хоррор ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ. В его активе в общей сложности — $60,2 млн.

Замкнула пятерку лидеров ТЫ ЗДЕСЬ, БОГ? ЭТО Я, МАРГАРЕТ, экранизация одноименного романа Джуди Блум. На счету фильма — $16,5 млн.

Лишь шестым в чарте стал триллер ГИПНОТИК с Беном Аффлеком в главной роли. Для этого ему потребовалось заработать $2,4 млн.

15.05.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов, Максим Острый