Американская касса: новая часть «Истребителя демонов» поставила на старте рекорд для аниме-проектов

Вторую неделю подряд лидеры американского бокс-офиса устанавливают кассовые рекорды. В этот раз чарт возглавило аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ, которое одновременно продолжает триумфально работать в Азии. За три дня проект заработал $70 млн, 44% выручки пришлось на премиум-форматы. Это новый рекорд для аниме в кинопрокате США. По опросам CinemaScore аниме получило оценку А от первых зрителей.

После рекордного старта неделей ранее сильно просела выручка у ЗАКЛЯТИЯ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД. Прошедший уикенд принес хоррору $26,1 млн, снижение сборов составило сразу 68,9%. Всего на счету проекта из вселенной Джеймса Вана $113 млн в домашнем прокате.

Третья часть полнометражной версии знаменитого британского сериала АББАТСТВО ДАУНТОН заполучила $18,1 млн за три дня. Согласно опросам CinemaScore, оценка триквела, как и двух первых частей франшизы, составила превосходное A.

Триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА, несмотря на креативную рекламную кампанию, заполучил $11,5 млн. По мнению аналитиков, экранизация романа Стивена Кинга пострадала от высокой конкуренции в прокате и на другой дате могла бы заработать больше. Критики остались в восторге от фильма (90% «свежести» на Rotten Tomatoes), в то время как зрительская оценка, по опросам CinemaScore, оказалась не самой высокой – только B.

Замкнул топ-5 американского бокс-офиса перевыпуск мультфильма ИСТОРИЯ ИГРУШЕК. Для этого ему оказалось достаточным заработать $3,5 млн.

На девятое место чарта попала музыкальная картина ЭТО – SPINAL TAP 2: КОНЕЦ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. За три дня комедийный проект Роба Райнера про стареющую британскую рок-группу освоил $1,7 млн.

Последнее место в топ-10 досталось еще одному перевыпуску – голливудской классике ЗВУКИ МУЗЫКИ. Картина с Джули Эндрюс в главной роли освоила $1,5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ

15.09.2025 Автор: Дмитрий Некрасов