Американская касса: прокат возглавляет Хэллоуин

ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ показывает лучший старт среди фильмов ужасов в США и Канаде с начала пандемии – $50,3 млн, обойдя продолжение ТИХОГО МЕСТА ($47,5 млн). Также это лучшее начало для проекта с рейтингом R в пандемийное время – ранее лидерскую позицию занимал второй ОТРЯД САМОУБИЙЦ ($26,2 млн).

Следом идет НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, который за второй уикенд заработал $24,3 млн (-56%). Суммарная касса боевика теперь составляет $99,5 млн. Замыкает тройку лидеров ВЕНОМ 2 с $16,5 млн и падением на 48%. В домашнем прокате кинокомикс с Томом Харди собрал $168 млн по итогам трех недель.

Сборы мультфильма СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР упали по сравнению с прошлой неделей на 29%. Его заработок за минувший уикенд составил $7,2 млн, общая касса – $42,2 млн.

На пятом месте расположилась вторая новинка уикенда, историческая драма ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ – ее сборы составили $4,8 млн.

18.10.2021 Автор: Виолетта Палий