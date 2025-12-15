Американская касса: ни одна из новинок не смогла попасть в топ-5 недели

Прошедший уикенд в американском прокате оказался в два раза хуже предыдущего. Премьер крупных новинок не состоялось, так что кинотеатры замерли в преддверии выхода третьей части АВАТАРА. На этом фоне лидерство перехватил мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2, на прошлой неделе занимавший второе место. Бокс-офис проекта за уикенд снизился всего на 39,4%, составив $26,3 млн. Всего на счету у анимационного хита – уже $259 млн. В США это лучший результат для мультфильмов в текущем году.

Лидировавший неделей ранее фильм ужасов ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ 2 опустился на строчку ниже, заработав $19,5 млн. Падение сборов составило внушительные 69,5%. Общая касса сиквела про зверушек-убийц выросла до $95,5 млн.

Третье место в чарте сохранил за собой сказочный мюзикл ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2, отделавшийся умеренным падением на 50,7%. Четвертый уикенд принес картине $8,6 млн, а тотал дошел до уровня $312 млн.

На четвертую строчку взлетел индийский боевик СПЕЦИАЛИСТ, заработавший $3,5 млн и увеличивший свои сборы по сравнению с предыдущим уикендом сразу на 76,8%. Основанный на реальных событиях фильм показал лучшую наработку в топ-10, попав в репертуар 377 кинотеатров. Всего в копилке проекта теперь – $7,9 млн.

Топ-5 замкнул триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3, добавивший к своим капиталам $2,4 млн (-31,8%). Его общая выручка достигла $59,3 млн.

Политическое драмеди ЭЛЛА МАККЕЙ стартовало с седьмой строчки, заполучив всего $2,1 млн при бюджете в $35 млн. Фильм обладателя «Оскара» Джеймса Л. Брукса (ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ) показал один из худших стартов для Disney за последнее время. По опросам CinemaScore новинка получила низкую оценку B-. Критики также плохо приняли картину: рейтинг на Rotten Tomatoes составил лишь 22%.

Также в топ-10 оказались два перевыпуска классических фильмов. Картина ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА за три дня заработала $1,9 млн. Таким образом, общий бокс-офис вышедшего 25 лет назад фильма вырос до $264 млн.

Вновь попавший на большие экраны хоррор Стэнли Кубрика СИЯНИЕ собрал $1,6 млн. В данном случае перевыпуск был приурочен к 45-летию выхода проекта в IMAX. Всего данный формат принес ленте $1,7 млн.

