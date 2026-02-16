Американская касса: «Грозовой перевал» возглавил прокат

Суммарный бокс-офис всех релизов за расширенный четырехдневный уикенд Дня президентов (включая понедельник) оценивается примерно в $124 млн, что на 32% ниже прошлогоднего результата ($181,3 млн), когда в прокате лидировал КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР. Конкурировать даже со средним проектом Marvel сложно, и индустрия это понимала заранее. Тем не менее прошедший уикенд демонстрирует интересные результаты, а День святого Валентина стал мощным драйвером для всего рынка: большинство фильмов из топ-10 показали в субботу значительный рост относительно пятницы.

Возглавила чарт экранизация знаменитого британского романа ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ. Warner Bros. оценивает старт в США в районе $40 млн за четыре дня и $34,8 млн за стандартный трехдневный уикенд. Аналитики подчеркивают, что это скорее средний показатель для рассчитанных на взрослую аудиторию мелодрам, нежели уровень фильма-феномена. Так, фильм ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО стартовал в США с $162 млн за четыре дня (с учетом рекордного Дня святого Валентина 2015 года). НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ и ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ собирали скромнее, но имели оценку B+ по CinemaScore, тогда как ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ получил оценку B. При этом 55% зрителей приобрели билеты заранее, что для романтической драмы довольно много. Премиальные экраны (IMAX и PLF) обеспечили внушительную долю бокс-офиса новинки, около 31%. Это показывает, что аудитория воспринимает фильм как событие, а не как рядовую мелодраму. И очевидно, что картина уверенно опирается на фан-базу Джейкоба Элорди и Марго Робби.

Мультфильм GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ от Sony Pictures Animation оказался куда более серьезным конкурентом лидеру, чем многие ожидали. Многие аналитики предполагали, что по итогам четырех дней разрыв между ним и ГРОЗОВЫМ ПЕРЕВАЛОМ может составить всего $1 млн. Студия публикует цифру сборов $32 млн в США за четыре дня и $26 млн за стандартный уикенд. Это один из самых успешных оригинальных анимационных стартов в текущем сезоне без опоры на крупную франшизу. Любопытно, что подобная ситуация наблюдалась на уикенде Дня памяти в 2024 году: тогда ГАРФИЛД от Sony стартовал с $31,2 млн, почти догнав тентпол Warner Bros. ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА ($32,3 млн). По опросам CinemaScore, оценка мультфильма составила A (единственный из новых релизов с таким высоким баллом).

Криминальный триллер ОГРАБЛЕНИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ от Amazon MGM Studios стартовал в США с $15,1 млн за четыре дня и $17,8 млн за три дня. С учетом Дня святого Валентина картина получила сильный буст – по сравнению с пятницей рост в субботу составил 75%. Дебют прошел по верхней границе прогнозов, но бюджет фильма внушительный – $90 млн ушло только на производство. Также студия серьезно вложилась в рекламу, потратив $21,6 млн только на ТВ-споты, что в четыре раза больше, чем у ГРОЗОВОГО ПЕРЕВАЛА. Оценка CinemaScore – B, она сопоставима с прошлогодним МАСТЕРОМ и чуть ниже фильмов серии ОХОТА НА ВОРОВ (оба имели B+). Премиальные форматы дают примерно 25% всех продаж билетов, что подтверждает ориентацию на мужскую аудиторию, любящую смотреть такие картины на больших экранах.

На четвертую строчку переместился триллер НА ПОМОЩЬ!, который неделей ранее возглавлял чарт. Фильм Сэма Рэйми добавил в свою копилку $10,7 млн за четыре дня и $9 млн за три при снижении всего на 0,9%. Общая касса выросла до $47,9 млн.

Романтическая комедия ХОЛОСТЯК В ИТАЛИИ замкнула топ-5 с результатом $8 млн за расширенный уикенд и $6,8 млн с пятницы по воскресенье. Снижение сборов, как и в случае с предыдущим фильмом, тоже оказалось символическим – всего 2,9%. Тотал составил $17,3 млн.

Фантастическую комедию УДАЧИ, ВЕСЕЛЬЯ, НЕ СДОХНИ называют возвращением Гора Вербински на большие экраны. За расширенный уикенд дебютная касса проекта составила $4,1 млн и $3,6 млн за три дня. Для дистрибьютора Briarcliff это сопоставимо со стартом фильма ЧЕСТНЫЙ ВОР в 2020 году ($4,3 млн). Производственный бюджет новинки составил около $20 млн. По данным CinemaScore картина получила оценку B, PostTrak дает 85% положительных отзывов, 63% рекомендаций – очень прилично для жанрового релиза. На Rotten Tomatoes это второй по отзывам релиз Вербински: у РАНГО было 88% «свежести», тогда как у новинки – 84%.

