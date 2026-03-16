Американская касса: «Прыгуны» сохраняют лидерство

Мультфильм ПРЫГУНЫ второй уикенд подряд возглавляет чарт с $28,5 млн, продемонстрировав падение всего на 37%. Домашняя касса достигла $86,8 млн, международные рынки добавили $77,9 млн, а глобальные сборы насчитывают $164,7 млн за десять дней. Таким образом, ПРЫГУНЫ уже входят в тройку крупнейших картин 2026 года в мире и являются самой кассовой анимацией года.

Мелодрама НАПОМИНАНИЕ О НЕМ стартовала с $18,3 млн. Женщины составили около 80% аудитории проекта. По опросам CinemaScore, фильм получил оценку B, что для романтической драмы говорит о сдержанном «сарафане». Тем не менее новинка подтверждает устойчивый спрос на «взрослые» женские истории на большом экране – аналитики прямо указывают на дефицит таких тайтлов, а экранизации Колин Гувер теперь формируют отдельный устойчивый поджанр.

Хоррор А24 ПОЛУТОН расположился на третьей позиции с $9,3 млн, слегка превысив прогноз в $7 млн. Картина заявлена как микробюджетный паранормальный хоррор: стоимость производства составила около $500 тысяч, при этом A24, по данным рынка, заплатила за права около $3-4 млн. Таким образом, уже первый уикенд обеспечил релизу комфортную окупаемость. По данным CinemaScore, фильм получил оценку C. Критическое сообщество, судя по первым обзорам, настроено заметно теплее (76% на Rotten Tomatoes), отмечая свежее авторское высказывание и сильный режиссерский дебют.

Хоррор КРИК 7 добавил $8,4 млн на третьем уикенде с падением на 51%. Домашняя касса достигла $107 млн, мировая – $177 млн. Это уже самый кассовый релиз франшизы без учета инфляции: фильм превзошел итоговые сборы оригинального КРИКА 1996 года ($173 млн) и сиквела КРИК 2 ($172 млн).

Мультфильм GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ занял пятую позицию с $4,7 млн. На пятой неделе проката сборы сократились на 27,4%, доведя домашнюю кассу до $90,6 млн.

Классическое аниме ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ заработало $1,7 млн всего с 249 экранами, продемонстрировав впечатляющую наработку. Работа Хаяо Миядзаки 1989 года представлена в том числе в IMAX.

Еще один перевыпуск, попавший в топ-10, – кинокомикс ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО ЗЕЛЬЯ. Проект заполучил $1,5 млн с 1 372 экранов. Общий бокс-офис картины теперь составляет около $80 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

16.03.2026 Автор: Дмитрий Некрасов