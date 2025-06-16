Американская касса: игровая адаптация «Как приручить дракона» возглавила прокат

На смену игровой версии ЛИЛО И СТИЧ пришла лайв-экшн адаптация КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. Новинка начала прокат с $83,7 млн. Аудитория тепло приняла ленту: ее оценка на CinemaScore достигла A, а доля позитивных отзывов на Rotten Tomatoes составила 98%. Залы IMAX принесли ленте $8,1 млн. Студия Universal уже объявила о работе над сиквелом, его премьера состоится в 2027 году.

Упомянутый выше ЛИЛО И СТИЧ опустился на вторую строчку чарта, потеряв 52,1% от сборов предыдущего уикенда. Общая выручка ленты выросла до $366 млн.

Бронза на уикенде досталась мелодраме МАТЕРИАЛИСТКА, удачно выступившей на контрпрограммировании семейным релизам и освоившей $12 млн. Лента показала лучший старт этого года среди релизов компании A24. Рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes составил высокие 87%. Аудитория отнеслась к проекту чуть спокойнее, оценив его на B- на CinemaScore.

Четвертое место в таблице занял экшн МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА. По итогам недели в его копилке – $166 млн.

Экшн БАЛЕРИНА потерял сразу 61,6% от сборов первого уикенда. За три дня фильм заработал $9,4 млн, всего на его счету – $41,8 млн.

На шестую позицию в чарте опустился экшн КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ, снижение его выручки составило 41,6%. Общая касса релиза достигла $44,2 млн.

Хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ за уикенд записал на свой счет $3,9 млн. Тем самым его сборы выросли до $131 млн.

ФИНИКИЙСКАЯ СХЕМА Уэса Андерсона потеряла 51% от кассы предыдущей недели. Общая выручка ленты достигла $12,8 млн.

Фантастическая драма ЖИЗНЬ ЧАКА, которая на минувшей неделе вышла в полноценный широкий прокат, смогла привлечь за уикенд $2,1 млн. Это обеспечило ей девятую строчку в чарте.

Замкнул топ-10 холдовер ГРЕШНИКИ. После девяти недель работы в кинотеатрах в его активе – внушительные $275 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА

16.06.2025 Автор: Максим Острый