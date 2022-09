Американская касса: бокс-офис опять возглавила новинка

Исторический экшн THE WOMAN KING за первый уикенд заработал $19 млн. Это превосходит самые оптимистичные прогнозы экспертов, которые ожидали от картины сборов в диапазоне $16–18 млн. Также новинке удалось прервать тенденцию последних недель, когда лидер проката осваивал $10 млн или меньше. THE WOMAN KING стартовал на 3,9% лучше ВЗРЫВНОЙ БЛОНДИНКИ ($18,3 млн) и на 12,7% опередил КРАСНОГО ВОРОБЬЯ ($16,9 млн). Также ему удалось на 10,1% превысить цифры недавнего проекта ТАМ, ГДЕ РАКИ ПОЮТ ($17,3 млн). Среди зрителей у фильма складывается прекрасный «сарафан»: рейтинг на CinemaScore достигает A+, а доля положительных оценок на PostTrak – 95%. 60% аудитории были женщинами, 58% – старше 35 лет, 39% – старше 45-ти. Доля темнокожих зрителей достигла 59%, белокожих – лишь 19%.

Падение сборов хоррора THE BARBARIAN, опустившегося на вторую строчку чарта, составило умеренные для жанра 40,3%. Тем не менее это несколько выше, чем было у недавних проектов BODIES BODIES BODIES (-24,1%) и THE INVITATION (-28,3%). Общая выручка картины достигла $20,9 млн.

Третье место в чарте досталось еще одной новинке, фильму ужасов PEARL. Приквел проекта X стартовал с $3,1 млн, что вполне соответствует ожиданиям экспертов. Предыдущей работе режиссера Тая Уэста новинка уступила 26,9%, а с хоррором BODIES BODIES BODIES начала прокат практически на одном уровне. 53% ее зрителей были мужчинами, 79% – в возрасте от 18-ти до 34 лет. Оценка проекта на CinemaScore составила B-, а доля положительных отзывов на PostTrak – 75%.

С четвертого места и $3,1 млн начала прокат комедия SEE HOW THEY RUN. Ожидания экспертов от нее были несколько скромнее и составляли максимум $2,5 млн. Лента на 19,1% опередила показатели картины ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» ($2,6 млн), но на 21,6% отстала от цифр фильма КРОЛИК ДЖОДЖО ($3,9 млн) на момент их полноценного старта в широком прокате. 54% зрителей новинки были женщинами, 81% – старше 25 лет.

Пятым по итогам уикенда в американском прокате стал боевик БЫСТРЕЕ ПУЛИ. Его выручка в домашнем прокате достигла $96,4 млн.

Замкнула десятку документальная лента MOONAGE DAYDREAM, посвященная Дэвиду Боуи. Стартовав лишь в 170 кинотеатрах IMAX, картина освоила $1,2 млн – это рекорд для музыкальной документалистики в постпандемийную эпоху. За последние 12 месяцев среди фильмов, выходивших менее чем на 200 площадках, лучше себя показал только ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» ($1,3 млн в октябре 2021 года).

19.09.2022 Автор: Максим Острый