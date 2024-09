Американская касса: «Битлджус Битлджус» продолжает лидировать

За второй уикенд фэнтези БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС заработало $51,6 млн, доведя свою общую выручку до $188 млн. Падение кассы составило 53,5%.

Лучшая новинка недели, хоррор НЕ ГОВОРИ НИКОМУ заработал на старте $11,5 млн. Не самый впечатляющий результат тем более удивителен, что рейтинг «свежести» ленты от критиков на Rotten Tomatoes составил высокие 85%, а оценка от зрителей на CinemaScore – B+.

На третьей строчке чарта расположился кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. Его выручка по итогам недели достигла $621 млн.

Комедийное мокьюментари AM I RACIST? смогло привлечь на старте $4,8 млн. Этого оказалось достаточным, чтобы занять четвертое место в чарте.

Пятое место рейтинга досталось еще одному релизу, связанному тематически с американской политикой – байопику РЕЙГАН. Холдовер пополнил свой счет на $3,0 млн, всего в его активе – $23,3 млн.

Боевик ИГРА КИЛЛЕРА с Дэйвом Батистой начал работу с шестого места бокс-офиса и $2,6 млн. Оценка новинки на CinemaScore составила B+.

Драма GOD'S NOT DEAD: IN GOD WE TRUST, очередная часть религиозной франшизы от компании Fathom Events, смогла замкнуть десятку лучших с $1,5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС

16.09.2024 Автор: Максим Острый