Американская касса: «Скрудж» с Джонни Деппом возглавил прокат

Лидером североамериканского бокс-офиса стало рождественское фэнтези СКРУДЖ с Джонни Деппом в главной роли. Картина заработала $19 млн в 3535 кинотеатрах за первый уикенд. Для актера это первая крупная студийная роль за восемь лет. Результат нельзя назвать безоговорочным триумфом, однако он подтвердил, что имя Деппа по-прежнему способно привлекать зрителей в кинотеатры. Режиссером СКРУДЖА выступил Тай Уэст, известный по хоррор-трилогии X. Его версия истории Чарльза Диккенса о скупом предпринимателе, которого посещают призраки Рождества, получила неоднозначную реакцию критиков: рейтинг на Rotten Tomatoes составил 53%. Зрители оказались благосклоннее – оценка CinemaScore достигла A-.

На втором месте расположился анимационный семейный фильм КОТ В ШЛЯПЕ. Во второй уикенд картина заработала $11,4 млн в 4003 кинотеатрах, потеряв 45% относительно дебютного периода. Общая североамериканская касса достигла $38,2 млн.

На третью строчку опустился японский фантастический экшн ГОДЗИЛЛА: МИНУС НОЛЬ. После лидерства на старте фильм собрал $8,3 млн, что на 73% меньше результата предыдущего уикенда. При этом общая касса в Северной Америке уже достигла $48,9 млн.

Четвертое место сохранила за собой индийская эпическая драма РАМАЯНА. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. Во второй уикенд картина освоила $5,5 млн в 1110 кинотеатрах, потеряв 38,5% относительно стартовых выходных. Общая североамериканская касса достигла $24,1 млн.

В пятерку лидеров также вошел документальный проект УВИДЕТЬ ВСЕ о предпринимательнице Элизабет Холмс. На пятой неделе проката он привлек $5,5 млн в 1845 кинотеатрах, а его североамериканская касса достигла $89 млн. Картина приближается к отметке в $100 млн – редкому результату для документального кино, тем более для релиза продолжительностью почти три часа.

Лишь с шестого места стартовал боевик ПРИЗРАЧНЫЙ СОЛДАТ с Джимом Кэвизелом. За стандартный трехдневный уикенд фильм заработал $5,2 млн, а с учетом первых пяти дней проката – $8,3 млн. Производственный бюджет картины составил $18 млн. История бывшего американского бойца спецподразделений получила слабую реакцию критиков: рейтинг на Rotten Tomatoes – 36%. Оценки CinemaScore у новинки нет, поэтому судить о реакции зрителей пока сложно.

Седьмую строчку заняла криминальная комедия КАК ОГРАБИТЬ БАНК, собравшая $5,2 млн в 2810 кинотеатрах. Международные сборы составили $5,1 млн в 73 странах, а мировая касса достигла $10,3 млн. Для проекта с бюджетом свыше $40 млн такой старт выглядит неудачным. В фильме Дэвида Литча снялись Николас Холт, Зои Кравиц и Пит Дэвидсон. Однако ставка на криминальную комедию с элементами экшна не сработала: зрительская оценка CinemaScore составила B-, а рейтинг критиков на Rotten Tomatoes – 33%.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СКРУДЖ

16.11.2026 Автор: Дмитрий Некрасов