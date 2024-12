Американская касса: «Крейвен-охотник» показал худший старт среди проектов Marvel от Sony

Третью неделю подряд лидером американского проката остается мультфильм МОАНА 2. За минувший уикенд его выручка составила $26,6 млн, а общая касса выросла до $338 млн. В настоящий момент лента занимает четвертое место в списке самых успешных проектов Walt Disney Pictures в США.

Второе место сохранил за собой мюзикл ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА. Общие сборы ленты достигли $359 млн.

С третьей строчки и $11 млн стартовала экранизация комиксов КРЕЙВЕН-ОХОТНИК. Лента показала худший старт в истории проектов Marvel от Sony, уступив МАДАМ ПАУТИНЕ ($15,3 млн). Оценка картины на CinemaScore составила лишь C, а рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes и вовсе достиг 15%.

ГЛАДИАТОР 2, расположившийся на четвертом месте чарта, записал на свой счет $7,8 млн за уикенд. Теперь в его копилке $146 млн.

Анимационный проект по вселенной Джона Р. Р. Толкина ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЙНА РОХИРРИМОВ заработал на старте $4,6 млн. На CinemaScore зрители поставили мультфильму оценку B, доля положительных отзывов на PostTrak составила 76%.

Сборы индийского блокбастера ПУШПА 2: ВЛАСТЬ на второй неделе проката сократились на 60,2%. Общая выручка проекта увеличилась до $13 млн.

Девятое место в таблице занял анимационный релиз 2003 года INTERSTELLA 5555: THE 5TORY OF THE 5ECRET 5TAR 5YSTEM. Вдохновленный творчеством группы Daft Punk мюзикл производства Японии и Франции смог привлечь $2,3 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КРЕЙВЕН-ОХОТНИК

16.12.2024 Автор: Максим Острый