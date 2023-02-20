Американская касса: бокс-офис уверенно возглавил новый блокбастер Marvel

Львиную долю выручки американских площадок на минувшем уикенде принес кинокомикс ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ. С учетом праздничного Дня Президентов фильм заработает к вечеру понедельника в районе $118 млн, а его касса за классическую трехдневку достигла $104 млн. Таким образом, новинка на 42,6% уступила на старте сиквелу ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ ($181 млн), а отставание от последней части ТОРА составило 27,9%. В то же время, фильм начал прокат практически по верхней границе ожиданий экспертов, прогнозировавших ленте сборы в диапазоне от $95 млн до $110 млн. Цифры предыдущей картины серии удалось опередить на 37,2%. Кроме того, достигнутый результат стал третьим в истории среди февральских релизов и лучшим со времен первой ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ ($202 млн в 2018 году). $12,2 млн фильму принесли залы IMAX. У ленты не самые высокие отзывы со стороны критиков (рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составляет лишь 47%), однако зрители отнеслись к картине более чем приветливо (их рейтинг одобрения достигает 84%). Оценка новинки на сайте CinemaScore составляет B. 61% аудитории были мужчинами, 53% – в возрасте старше 25 лет.

Вторую строчку в чарте сохранил за собой АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. Для этого ему оказалось достаточным заработать $6,1 млн. Общая касса фильма в США достигла $657 млн, это девятый результат в истории американского проката.

Замкнул тройку лидеров СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ, потерявший 35% от выручки стартового уикенда. Это больше, чем было у СУПЕР МАЙКА XXL (-25,5%), но мягче падения первой части франшизы (-60%). Общая касса ленты выросла до $18 млн.

На четвертое место в рейтинге поднялся мультфильм КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ, пополнивший свою копилку на $5,3 млн. Всего в его активе $166 млн.

Замкнул пятерку лидеров проката хоррор СТУК В ДВЕРЬ, заработавший за уикенд $3,9 млн. Общая касса фильма М. Найта Шьямалана преодолела отметку в $30 млн.

Еще одной новинкой, попавшей в десятку лучших, стал детектив МАРЛОУ с Лиамом Нисоном в главной роли, стартовавший с восьмой строчки рейтинга. Картина заработала лишь $1,9 млн, что ниже цифр таких проектов как ФЛЕШБЭК ($3,1 млн) или ИГРА ТЕНЕЙ ($3,5 млн).

20.02.2023 Автор: Максим Острый