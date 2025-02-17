Американская касса: новый «Капитан Америка» взобрался на вершину

У кинокомикса Marvel КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР явно складывается не самый радужный «сарафан» (оценка B- на CinemaScore и скромные 51% «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes), однако это не помешало ему стартовать в американском прокате с $88,5 млн за три дня и с $100 млн в рамках расширенного за счет Дня Президентов уикенда. В залах IMAX фильм заработал за традиционный уикенд $9,2 млн.

Со второй строчки и $13 млн начал прокат семейный фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3. При этом, в отличие от лидера проката, у истории про медвежонка складывается отличный «сарафан»: оценка проекта на CinemaScore достигла A, а рейтинг «свежести» от экспертов на Rotten Tomatoes добрался до отметки в 94%.

На третье место опустился комедийный хоррор ВЛЮБЛЕННЫЕ ГЛАЗА. Тематическая связь с Днем Святого Валентина позволила проекту прибавить в сборах сразу 20,4%. За уикенд фильм освоил $10 млн, его общая касса выросла до $21,5 млн.

Четвертая строчка на уикенде досталась мультфильму ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Сборы картины по итогам недели составили $66,8 млн.

Замкнул пятерку лучших анимационный блокбастер НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ. В активе проекта – $7,2 млн за три дня в прокате, что вполне можно назвать выдающимся показателем на североамериканском рынке для лент из Китая.

На шестую строчку опустился экшн ЛЮБОВЬ – БОЛЬ. Снижение его сборов составило 24,7%. Всего на счету проекта – $12,3 млн.

Место в десятке сохранил документальный фильм СТАНОВЯСЬ LED ZEPPELIN. Касса проекта, расширившего свою роспись до 1039 кинотеатров, выросла до $5,5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР

17.02.2025 Автор: Максим Острый