Американская касса: на вершину вернулся «Майкл», а «Обсессия» стартовала лучше «Грязных денег»

Музыкальный биографический фильм МАЙКЛ вернулся на первое место в североамериканском прокате, собрав $26 млн в четвертый уикенд (-31%). Общий бокс-офис фильма в США и Канаде достиг $283 млн, мировой – $704 млн. На домашнем рынке проект уже обошел БОГЕМСКУЮ РАПСОДИЮ ($216 млн) и стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории Северной Америки. По глобальным сборам ($911 млн у РАПСОДИИ) МАЙКЛ пока отстает, но с учетом мягкого падения и предстоящего усиления международного проката у картины есть реальные шансы забрать и мировой рекорд жанра.

Второе место занял ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2, уступивший первую строчку после двух недель лидерства. Третий уикенд принес сиквелу $18 млн, падение составило около 57% к прошлой неделе – заметнее, чем у МАЙКЛА, но все еще в пределах нормы для крупного релиза с высоким предварительным спросом. Североамериканский бокс-офис достиг $176 млн, мировой – $546 млн, из которых около $370 млн обеспечены международными рынками.

Лучший старт среди новинок показала ОБСЕССИЯ: хоррор Focus Features занял третью строчку с $16 млн. При этом бюджет проекта составил $1 млн. Ключевой фактор успеха – отличный прием публикой. По данным CinemaScore, фильм получил оценку «A-» (столько же было у ОРУДИЙ), а рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 94% (одинаково и у критиков, и у зрителей). Для хоррора с взрослым рейтингом это сигнал к долгой прокатной жизни: подобные релизы при хорошем «сарафане» часто держатся на приемлемых падениях по 3–4 недели. Упор в промокампании делался на онлайн‑платформы, клипы и соцсети, что позволило вывести нишевый релиз на широкий зрительский сегмент без сверхкрупных офлайн‑активностей.

Четвертое место занял МОРТАЛ КОМБАТ 2. Сборы сиквела сократились на 65% до $13,4 млн во второй уикенд, что значительно выше стандартного уровня падения для крупного экшн‑старта. Общий бокс-офис в Северной Америке – $62,2 млн, мировой – $101 млн при производственном бюджете $80 млн без учета маркетинга.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ, напротив, демонстрируют хорошую динамику. Семейный релиз Amazon MGM заработал $9,3 млн во второй уикенд (пятое место), потеряв лишь 38% от старта – для семейных приключенческих фильмов это хороший показатель. Домашний бокс-офис достиг $29,6 млн, мировой – $58,7 млн при бюджете около $75 млн. Фильм позиционируется как семейное детективное кино с участием Хью Джекмана и говорящих овец, и умеренный старт компенсируется длительным прокатом за счет школьной аудитории и сеансов выходного дня.

Второй лучшей новинкой стал занявший восьмое место юбилейный перевыпуск экшн-драмы ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК к 40-летию ленты Paramount. Фильм заработал около $3,1 млн за трехдневный уикенд, доведя общий результат недели до $4,8 млн.

Экшн‑триллер Гая Ричи с Джейком Джилленхолом, Генри Кавиллом и Эйзой Гонсалес ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (в России с 21 мая, CP) стартовал с девятого места с кассой $3 млн. Для режиссера, чьи прошлые картины ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ демонстрировали на первом уикенде уверенные цифры, это слабый результат. Новинке не помогли и отзывы: рейтинг критиков 46% на Rotten Tomatoes и «B» от зрителей на CinemaScore означают, что ни профессиональное сообщество, ни широкая аудитория не воспринимают релиз как обязательный к просмотру. По сути, это средний по вовлечению старт на фоне репутации режиссера и звездного кастинга. По словам аналитиков, фильмы Ричи часто компенсируют умеренный домашний старт за счет сильного зарубежного проката на британском материале, но в данном случае предпосылок для крупной международной кампании почти нет – история с очередным невероятным ограблением выглядит для глобального рынка менее привлекательной, чем предыдущие работы постановщика.

Еще одна премьера, ЕСТЬ ЛИ БОГ?, дебютировала на десятой позиции с $2,2 млн. Это постановочный дебют Алеши Харрис по собственной пьесе 2018 года. История о двух сестрах, идущих по пути личной мести, собирает существенно более позитивные отзывы, чем ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ: 97% на Rotten Tomatoes и «B+» от CinemaScore.

В целом по рынку картина к началу высокого сезона выглядит оптимистично. По данным Comscore, совокупные кассовые сборы по США и Канаде находятся примерно на 16% выше уровня аналогичного периода прошлого года. На этом фоне студии и кинотеатры с большими надеждами ждут грядущий День поминовения, который будет отмечаться 25 мая, и старт фильма МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

17.05.2026 Автор: Дмитрий Некрасов